Почему быть донором крови – полезно

Ежегодно 14 июня в мире отмечают День донора крови, который был учрежден под эгидой ООН в мае 2005 года на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.
14 июня в 1868 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл группы крови человека. Четыре международные организации, которые занимаются пропагандой добровольного донорства, инициировали проведение этого праздника: Всемирная организация здравоохранения, Международная федерация Красного Креста, Федерация организаций доноров крови и Общество по переливанию крови.
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В ЦОС Украины рассказали, почему стать донором – это полезно. К примеру, у доноров значительно меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний.Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.
Американская Медицинская Ассоциация убеждает, что люди, которые сдавали кровь каждые полгода, имели меньше инфарктов и инсультов.
Также в ЦОС вспомнили о масштабном исследовании финских доноров, которое показало, что сдача крови хотя бы раз в год снизила риск болезней сердца на 88%.
У доноров лучший баланс холестерина и ниже его общий уровень – следовательно, меньше вероятность сердечно-сосудистых болезней. У доноров меньше риски заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани,
– заявили представители Минздрава.
Также у доноров меньше проявлений воспаления и выше так называемый антиоксидантный статус – их организм лучше обезвреживает свободные радикалы.
Кроме того, донору регулярно и бесплатно делают анализы на гемоглобин, ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис.
Что делать перед сдачей крови:
- Регулярно и сбалансированно питайтесь, накануне сдачи соблюдайте специальную диету;
- Употребляйте побольше жидкости;
- Откажитесь от употребления алкоголя за 48 часов до процедуры;
- Не употребляйте аспирин, анальгин и лекарства, содержащие аспирин и анальгетики, за 72 часа до процедуры;
- Не курите за час до процедуры.