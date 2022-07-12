Почему цветет вода

В нормальных условиях эти одноклеточные очень полезны: они производят около половины всего кислорода на земле, ими питаются многие морские существа.

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Микроводоросли кроме углекислого газа питаются преимущественно неорганическими веществами: нитратами, фосфатами, сульфатами. Когда этих веществ в прибрежных водах слишком много, микроводоросли выходят из-под контроля и заполняют поверхность воды. Это называется вредным цветением водорослей. Из-за него нарушается баланс экосистемы: рыбам и животным может не хватать солнечного света и кислорода. Кроме того, при цветении некоторые виды водорослей производят токсины, опасные для людей и животных.

Можно ли купаться в цветущей воде

Не все микроводоросли токсичны, но отличить на глаз не удастся. Токсины, выделяющие вредные водоросли при цветении, вызывают опасную реакцию в организме человека и животных. После контакта с цветущей водой у человека могут появиться следующие симптомы:

раздражение глаз;

першение и боль в горле;

сыпь;

приступы астмы.

Худшее, чем купание в такой воде может быть только ее глотание. Если вода с токсинами от вредного цветения попадет в организм, она может вызвать:

боль в животе;

диарея и рвота;

неврологические симптомы, такие как головокружение и слабость;

поражение печени.

Специального лечения от воздействия этих токсинов нет, но к врачу следует обратиться, чтобы контролировать симптомы. Животным приходится еще хуже. Собаки при купании часто заглатывают воду, а еще любят облизывать шерсть, когда вылезут.