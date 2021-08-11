Почему даже вакцинированные могут заболеть коронавирусом: медики назвали причины

Даже полностью привитые люди могут заразиться СOVID-19. Такое случается крайне редко, но и на это есть несколько причин.

Почему болеют повторно

Ни одна вакцина от Covid не является на 100% эффективной

Стоит начать с того, что пока ни одна из вакцин не показала 100% эффективность для предотвращения заражения. Но иммунизация значительно снижает риск госпитализации и смерти. Это показал анализ данных из Израиля и Великобритании.

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Профессор Лоуренс Янг, вирусолог из Медицинской школы Университета Уорика в Великобритании, отметил, что случаи коронавируса у полностью вакцинированных людей является напоминанием о том, что "ни одна вакцина не может быть полностью эффективной". По его словам, всегда будет часть людей, которые по-прежнему будут оставаться восприимчивыми к инфекциям и болезням.

Есть также 2 других фактора, которые влияют на эффективность вакцины:

ослабление иммунитета – ученые до сих пор не знают, как долго сохраняется индуцированный вакциной иммунитет; фактор, связанный с "прорывными инфекциями" у вакцинированных лиц из-за более заразного Дельта-штамма.

Новые штаммы и иммунитет

Кроме того, новые штаммы поставили под угрозу эффективность вакцин от коронавируса. Впрочем, потребуются ли новые прививки – пока неизвестно.

Важно Позорное неравенство, – ВОЗ о распределении COVID-вакцин в мире

Что до неполных данных о том, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса после вакцинации, то тревогу подняли после тяжелых случаев коронавируса в Израиле. В стране была одна из самых быстрых программ вакцинации в мире. Дальнейшие исследования, опубликованные в конце июля, показали, что вакцина от Pfizer оказалась лишь на 40,5% эффективной в предотвращении симптоматических заболеваний.

Все вакцины являются действенными от штамма коронавируса "Дельта". Однако некоторые из них являются менее эффективными. Например, Pfizer – в целом действенный на 95%, от штамма "Дельта" – на 88%.

Несмотря на это, два укола вакцины обеспечивают надежную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации, а также защищают от "Дельты".

Вакцины очень хорошо защищают от тяжелой инфекции, госпитализации и смерти, но они менее эффективны для полной защиты от инфекции. Мы знаем, что многие люди, которые прошли полную вакцинацию, все еще заражаются Дельта-штаммом, но с легкими симптомами,

– добавил Янг.

Поэтому, ученым осталось лучше понять, насколько заразны полностью вакцинированные люди, которые становятся инфицированными. Это поможет лучше прогнозировать ситуацию в ближайшие месяцы.

Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала