Исследователи собирают фрагменты биологических данных и общественные модели, которые могли бы объяснить, почему Covid-19 в значительной степени щадит детей. Они также хотят понять, может ли детская биология иметь подсказки для победы над болезнью, от которой страдает весь мир.

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Лучше здоровье

Отчасти объяснение может заключаться в общем здоровье детей. Они реже болеют такими заболеваниями, как ожирение и диабет, которые приводят к тяжелым состояниям от Covid-19.

Меньшее количество рецептора АСЕ2

Похоже, говорят ученые, носовые ходы детей содержат меньше рецептора АСЕ2, который коронавирус использует для проникновения в клетки. В то же время сами клетки дыхательных путей могут обнаруживать вирус на ранних стадиях.

Различия иммунной системы

Слабая иммунка

Считается, что тяжелые случаи заболевания и смерти от Covid-19 часто вызваны не самим вирусом, а чрезмерной реакцией иммунной системы, которая атакует легкие. Такое явление редко наблюдается у детей. Ученые предполагают, что это обусловлено тем, что их иммунная система менее развита, чем у взрослых.

Больше наивных Т-клеток

Кроме того, она имеет существенные отличия. По сравнению со взрослыми, у детей больше наивных версий Т-клеток, которые предназначены распознавать определенные патогены. До 30-летнего возраста многие из этих наивных клеток столкнутся с патогенами и превратятся в Т-клетки памяти, которые смогут реагировать гораздо быстрее, если снова столкнутся с тем же или подобным возбудителем.

В то же время выработка организмом наивных клеток замедляется. Поэтому когда появляется абсолютно новый патоген, такой как возбудитель коронавируса SARS-CoV-2, во взрослом организме не хватает наивных клеток, чтобы распознать и действенно реагировать на неизвестную угрозу.



Иммунная система детей существенно отличается от взрослых / Фото vivaleliana

Макрофаги и нейтрофилы

Однако, по мнению ученых, есть более важная причина почему дети относительно устойчивы к SARS-CoV-2. Еще до появления специализированных Т-клеток, вероятно, защиту организма осуществляет другая ветвь иммунной системы, которая также различается у молодых и старых. Речь идет о врожденной иммуннке, которая содержит в себе такие клетки, как макрофаги и нейтрофилы, которые поглощают чужеродных захватчиков и мусор. Эта система быстро реагирующих клеток с возрастом становится менее эффективной.

Эту идею подтверждает исследование ученых из Нью-Йорка. Во время наблюдений за группой взрослых и детей с Covid-19 они обнаружили, что кровь детей, а также людей до 24-летнего возраста содержала более высокие уровни так называемых цитокиновых белков, которые заставляют врожденную иммунную систему атаковать. Они также выздоравливали гораздо быстрее, чем взрослые.

Другое исследование показало, что дети с Covid-19 производят меньше типов антител против вируса, и их количество также ниже, чем у взрослых.