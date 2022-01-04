Как дети воспринимают вкус

Сенсорный мир детей отличается от взрослых: у младенцев во рту около 30 000 вкусовых рецепторов, и к совершеннолетию от них остается только треть. Причем большинство рецепторов маленького ребенка настроены на сладкую и жирную пищу, поскольку материнское молоко насыщено сахарами и жирами.

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Поэтому первый пломбир в вафельном стаканчике или шоколадная конфета в новогоднем подарке становятся источником самых мощных эмоций и впечатлений, которые не могут ощутить взрослые.

Почему дети не любят горькое

При этом дети более чувствительны к горьким вкусам, поскольку организм отвергает их, словно потенциальные яды. Поэтому когда мы втайне пробовали пиво и другие спиртные напитки, не могли понять, как взрослые могут пить такую гадость. По той же причине дети терпеть не могут зелень, в которой чувствуют горьковатый привкус.

Взрослая еда

Примечательно, что со взрослением и отмиранием рецепторов мы привыкаем к вкусу тех продуктов, которые в детстве нам казались несъедобными. По данным исследования, чеснок и лук в блюдах начинают нравиться в 20 лет, а шпинат, баклажаны и болгарский перец – в 21 год. В список "взрослой" еды попали также корнишоны, фасоль, хрен и мидии.

Существует гипотеза, что дети рождаются с синэстезией – редким восприятием вкусов, в котором любые ощущения наделяются дополнительными свойствами и становятся трехмерными. То есть малыши могут не только ощущать вкус, но и слышать его звук и видеть цвет.