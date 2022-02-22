Оптимизм детей и депрессивность подростков

Специалисты немецкого Центра вычислительной психиатрии и исследования старения имени Макса Планка, британского Центра нейровизуализации человека и Институт неврологии Квин-Сквер провели интересное исследование, объясняющее особенности восприятия реальности в зависимости от возраста.

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Снижение гиперпозитивного восприятия жизни у подростков ученые связывают с их обучением на собственных негативных результатах.

Все просто – чем больше "спотыкается" ребенок, тем прозрачнее становятся его "розовые очки".

Детали исследования

В исследовании приняли участие 108 человек: дети от 8 до 9 лет и подростки в возрасте от 12 до 13 и от 16 до 17 лет.

Чтобы понять механизмы, вызывающие гипероптимизм у детей, участников попросили сыграть в игру по сбору сокровищ с разных планет. В частности, они должны были узнать, насколько хороши эти планеты и сколько они заработают.

Дети были гораздо более оптимистичными, чем подростки. Все группы молодых людей склонны к оптимизму, поскольку они переоценивали заработанное. Но младшие дети были особенно оптимистичны и надеялись получить больше сокровищ,

– сообщил главный исследователь доктор Тобиас Хаузер.

Ученые использовали вычислительные модели для анализа результатов участников во время прохождения игры, это алгоритмы, которые имитируют процесс обучения мозга.

Дети игнорируют неудачи

Оказалось, что ключевое различие в обучении детей и подростков состоит в том, что младшие гораздо реже концентрируются на неудачах и даже склонны игнорировать их. При этом исследование показало, что дети учатся не хуже подростков, когда происходит что-то хорошее.

Отсутствие гипероптимизма может способствовать развитию депрессии, поскольку предыдущие исследования показали, что оптимизм хорошо влияет и на психическое здоровье, и на физическое, и на профессиональное развитие.

Но добавили, что депрессия часто возникает в подростковом возрасте именно в то время, когда "розовые очки спадают".