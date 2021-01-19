От ожирения страдают более 18% украинских женщин и 13% мужчин. Но существует еще такое понятие, как лишний вес. Согласно последним данным, его имеют 58% украинцев.

О вреде лишнего веса и ожирения известно немало. Ведь нередко они повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

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Риски ожирения: данные Минздрава Украины

Ожирение на 180% увеличивает риск возникновения рака поджелудочной железы.

С увеличением индекса массы тела и окружности талии пропорционально возрастает риск рака прямой кишки.

Ожирение часто становится причиной депрессии. И это словно замкнутый круг, ведь депрессивное или тревожное расстройства приводят к перееданию и ожирению.

Ожирение не портит здоровье в краткосрочной перспективе. Но со временем его влияние становится заметным: повышается риск апноэ (остановки дыхания во сне), диабета 2 типа, атеросклероза и других сердечно-сосудистых болезней и нарушения работы почек.

Особенно на развитие различных болезней влияет висцеральный жир (внутренний).

Висцеральное ожирение у мужчин приводит к гормональным проблемам и увеличению риска эректильной дисфункции. В жировой ткани фермент альфа-редуктаза превращает тестостерон в одну из форм эстрогена, женского гормона.

"Метаболически здоровые" люди с лишним весом или ожирением действительно бывают, но это на самом деле не повод избегать похудения. Ведь ожирение является универсальным фактором предсказания преждевременной смерти.

У 35-65% женщин с ожирением развивается синдром поликистозных яичников, увеличивается риск осложнений в течение беременности и родов и чаще возникает потребность в кесаревом сечении.

В общем похудеть пытаются многие люди по разным причинам. Кто-то хочет только "подтянуть" форму, сбросив несколько килограмм после сытных праздников, женщины пытаются вернуться в прежний вес после родов, а некоторым нужно серьезно постараться для того, чтобы сбросить 50-100 килограммов, а иногда даже и больше.



Ожирение сокращает жизнь / Фото Pixabay

Любому человеку хочется быстрого результата. Поэтому часто для похудения выбираются "быстрые диеты", благодаря которым килограммы тают на глазах. Но, на самом деле, они не приносят ничего, кроме вреда. Ведь такие диеты вызывают дефицит питательных веществ и сильно нарушают метаболизм. И из-за своей неполноценности такой рацион приводит к срывам и перееданию, вследствие чего человек еще быстрее набирает вес. А ведь для похудения метаболизм нужно наоборот улучшать, а не убивать.

Как не нужно худеть: разбираем самые популярные диеты

Диетология – наука о физиологических и биохимических основах питания здорового человека и о его рационе при различных заболеваниях.

По мере развития диетологии как науки, рождались лечебные диеты и столы, которые стали важной частью терапевтических и профилактических протоколов. Но когда диеты начали самостоятельно распространяться среди людей, они потеряли свой основной смысл. Ведь для многих диеты на самом деле противоречат физиологическим законам работы организма.

Кето-диета

Во время кето-диеты предлагается увеличить употребление жиров и полностью или частично исключить углеводы. Разрешается среднее количество белка. Похудение происходит путем кетоза – состояния, когда организм вследствие углеводного голодания начинает расщеплять жир.

Во время переработки жиров в крови резко повышается количество кетоновых тел, которые выступают источником энергии. Самым известным кетоном является ацетон. У людей, придерживающихся кето-диеты, с потом и изо рта выделяется запах ацетона. Поэтому таким людям необходимо пить много воды, чтобы выводить эти вещества из организма. Ведь маловероятно, что высокий уровень ацетона является полезным.

Эта диета противопоказана диабетикам первого типа и гипертоникам. Она плохо влияет на печень (которой приходится перерабатывать жир), почки (выводят продукты распада) и желчный пузырь (на его стенках образуется очень плотный налет). Особенно губительна эта диета для людей с высоким индексом массы тела. Ведь обычно у них уже изношены печень, поджелудочная и почки, поэтому дополнительный удар жирной пищей они могут не перенести.

Также при этой диете погибают бактерии, которые "отвечают" за углеводы. Но углеводы и сахар необходимы организму для выработки энергии. И хоть глюкоза и в самом деле не нужна, она тоже важна, ведь отвечает за умственные способности, настроение, память и внимание.

Кето-диета была разработана для детей с эпилепсией. Вот для них она действительно полезна, поскольку снижает частоту приступов.



Кето-диета подходит далеко не всем / Фото Unsplash

Белковая диета или диета Дюкана

Во время такой диеты повышают употребление белка и исключают углеводы. Но такой рацион со временем тоже приводит к кетозу, который мы описали выше.

Диета Кима Протасова

Хоть этот рацион достаточно сбалансирован и имеет много питательных веществ, его основа – употребление сырых овощей и молочных продуктов низкой жирности. Это особенно плохой способ похудеть для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Низкое употребление углеводов не позволяет запастись гликогеном и приводит к разрушению мышц. И диетологи уже устали повторять, что жиры необходимы для организма. Только здоровые и не в чрезмерных количествах. Их можно найти в рыбе, авокадо, орехах ,оливковом масле и в кисломолочных продуктах.

Дробное (раздельное) питание и система по Шелтону

Еще в 1920-х годах натуропат Герберт Макголфин Шелтон предложил раздельное питание. При этой диете нельзя смешивать продукты, которые перевариваются в различных химических средах. К примеру, белки с углеводами и белки с жирами. Но такая система противоречит анатомии человека. Организм сам знает, как, где и когда нужно переваривать пищу. За этот процесс отвечает весь желудочно-кишечный тракт, а не только желудок, как ошибочно думают многие люди. В общем эта диета малоэффективна и не имеет смысла. Теряются разве возможность получить удовольствие от еды и настроение, что со временем так же может привести к срыву и перееданию.

Диета по группе крови

Эта диета приобрела популярность в середине 90-х годов, когда известный натуропат Питер Д'Адамо выпустил книгу с определенными рекомендациями. Он утверждал, что при разных группах крови требуется разное питание. К примеру, представителям первой группы нужно употреблять много мяса, а представителям второй группы нужно питаться растительной пищей. Эта концепция популярна и сегодня, но научные ее обоснования не представлены до сих пор. Такая диета не учитывает особенности каждого человека – четко поделить всех на 4 диетических ряда невозможно. Хронические заболевания сердца, аутоиммунные процессы, диабет, масса тела. Это все должно учитываться при составлении меню.

Монодиета

Концепция основана на употреблении одного продукта. Самая популярная разновидность – "лепестки". В один день употребляются только фрукты, в другой – овощи, в другие злаки, мясо и так далее. Но такая схема питания не покрывает дефицит питательных веществ, особенно витаминов и минералов. При такой диете наблюдается острый дисбаланс: слишком высокое употребление клетчатки снижает витаминный статус, а чрезмерное употребление кисломолочных продуктов может вызвать дисбиоз со всеми негативными последствиями.

Аюрведа, веганство, вегетарианство, сыроедение

С точки зрения медицины, аюрведа, веганство и сыроедение противоречат физиологии человека, ведь при них организм не получает достаточное количество питательных веществ. Вегетарианство еще довольно вменяемый стиль питания. Тем более отказ от мяса и впрямь снижает риск сердечно-сосудистых болезней, диабета и ожирения. Но эта диета подходит только тем людям, которые не просто отказались от мяса, а тщательно следят за своим состоянием здоровья и постоянно употребляют растительные продукты, богатые белком и железом. Иногда при таком рационе необходимо отдельно употреблять определенные компоненты, чтобы довести уровень некоторых веществ до необходимого уровня.

В общем любая диета, особенно если практиковать ее долго и бесконтрольно, изменяет обмен веществ. Вследствие этого более 90% похудевших вновь набирают вес.

Однообразный рацион – это стресс и вред для организма. Длительное увлечение диетами приводит к вымыванию полезных нутриентов и истощению запасов белка. Из-за этого могут возникнуть слабость мышц, онкология, преждевременное старение и проблемы с кожей.

Ни одна диета по пользе и эффективности не сравнится со здоровым и сбалансированным питанием. И, если вам действительно необходим определенный вид диеты, это может определить лишь специалист.

Как похудеть без диет

Питание должно быть полноценным и сбалансированным. Для того, чтобы похудеть, необходимо просто избегать красного мяса, продуктов с трансжирами, ультрапереработанных продуктов, сладких напитков и снизить употребление соли.

Вместо этого употребляйте больше овощей, фруктов, орехов и рыбы (по крайней мере два раза в неделю) и выпивайте достаточное количество воды. И при этом всем должны обязательно быть здоровый сон и физическая активность. Тогда организм будет получать все необходимые питательные вещества, работать, как нужно и со временем тело, душа и состояние здоровья вернутся в норму.



Полезное питание может быть вкусным / Фото Unsplash

Но все же важно понимать, что это очень обобщенно. И желательно проконсультироваться со специалистом, который персонально подберет для вас диету с учетом вашего состояния здоровья.

Но, к сожалению, в современном мире люди часто употребляют "пустые продукты". Разнообразные обработки и добавки "вытесняют" питательные вещества. То есть житель мегаполиса, который пытается питаться правильно, все равно может испытывать дефицит определенных нутриентов, что негативно влияет на скорость метаболизма.

Так, некоторые нутриенты помогают друг другу усваиваться и наоборот. Некоторые ошибочно считают, что можно сидеть на диете и параллельно пить витамины для компенсации. Но это ошибочное мнение, ведь чем меньше полезных веществ получает организм, тем хуже он усваивает витамины.

Это явление называется "скрытым голодом" – человек получает норму калорий, а его меню не содержит нужного количества витаминов и микроэлементов. Беда в том, что симптомы "скрытого голода" довольно долго не ощущаются.

Откуда же взять все необходимые витамины и минералы?

Как мы уже отметили, обычные витамины в таблетках не слишком справляются с этой задачей. На протяжении эволюции организм человека привык получать необходимые компоненты именно с пищей.

Но выход есть. Специально для решения этой проблемы ученые создали мультинутриентные комплексы, которые содержат необходимые естественные высокомолекулярные компоненты для усвоения витаминов и минералов. В частности: аминокислоты, пептиды, жирные кислоты, фосфолипиды, витамины, минералы, биофлавоноиды, антиоксиданты, полифенольные соединения и другие.

Лучшим выбором среди мультинутриенных комплексов является Релайв Баланс. Он доставляет клеткам необходимые биологически активные вещества натурального происхождения в биодоступной форме, вследствие чего активизирует работу организма и помогает им запустить обменные процессы.

Особенность Релайв Баланс в том, что он содержит 54 натуральных продукта растительного и животного происхождения, которые содержат более 600 биологически активных веществ. Все компоненты этого комплекса, словно настоящие пищевые продукты, находятся в натуральных взаимосвязях, действуют синергично и не вредят организму.

Разработчики определяли оптимальную и эффективную дозировку целых 7 лет. Эффективность комплекса Релайв Баланс подтверждена научно-исследовательскими работами ведущих научных медицинских учреждений Украины. Результаты исследований были представлены на международных конференциях в США, Канаде, Испании, Японии, России и в других странах.