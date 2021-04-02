Голодание действует как катализатор для правильной работы защитных микроорганизмов в кишечнике. Поэтому, если человек хочет сбросить вес и нормализовать артериальное давление, то следует начать именно с поста.

При повышении артериального давления, гипертонии и избыточном весе врачи советуют начать с коррекции пищевых привычек и регулярных физических упражнений. Эксперимент немецких ученых показал, если включая диетический рацион, соблюдать короткий период голодания, то можно усилить результат диеты.

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Как доказали пользу голодания ученые

Ученые наблюдали за 71 добровольцем с метаболическим синдромом и повышенным артериальным давлением.

Участники первой группы в течение 3 месяцев придерживались DASH-диеты (специально разработана для коррекции метаболических проблем).

Добровольцы из второй группы дополнительно к этому, в течение 5 дней до начала эксперимента вообще не употребляли твердую пищу.

Сначала ученые наблюдали изменения в иммунных клетках на фоне изменения рациона. Оказалось, что врожденная иммунная система оставалась стабильной во время голодания, в то время, как адаптивная иммунная система – отключалась. В этот период количество провоспалительных Т-клеток снижалось, а регуляторных – повышалось.

Затем ученые стали изучать образцы стула участников, чтобы оценить влияние голодания на микробиоту кишечника. Известно, что состав бактерий кишечника резко меняется во время голодания и активно размножаются те, которые помогают снизить артериальное давление.

Результаты эксперимента

Наблюдения показали, что индекс массы тела, артериальное давление и потребность в лекарствах для снижения давления были ниже в долгосрочной перспективе среди участников с кратковременным голоданием в течение 5 дней.

В частности, показатели артериального давления оставались низкими даже в течение 3 месяцев после голодания.

Обратите внимание! Некоторые участники принимали лекарства от гипертонии, поэтому ученые решили еще раз оценить пользу именно от голодания. Они смогли исключить влияние лекарств на бактерии и обнаружили, что реакция на изменения диеты зависела от иммунной системы человека и состава микрофлоры его кишечника.

Если диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жиров не дает результатов, возможно, проблема в том, что в микробиоте недостаточно бактерий, которые превращают клетчатку в противовоспалительные жирные кислоты,

– пояснила соавтор работы София Дорслунд.

Голодание действует как катализатор для этих бактерий, поэтому можно рекомендовать сочетать диету с голоданием.