Почему диеты могут не действовать: ученые назвали простой фактор, который поможет
Голодание действует как катализатор для правильной работы защитных микроорганизмов в кишечнике. Поэтому, если человек хочет сбросить вес и нормализовать артериальное давление, то следует начать именно с поста.
Источник:MDC
При повышении артериального давления, гипертонии и избыточном весе врачи советуют начать с коррекции пищевых привычек и регулярных физических упражнений. Эксперимент немецких ученых показал, если включая диетический рацион, соблюдать короткий период голодания, то можно усилить результат диеты.
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Как доказали пользу голодания ученые
Ученые наблюдали за 71 добровольцем с метаболическим синдромом и повышенным артериальным давлением.
- Участники первой группы в течение 3 месяцев придерживались DASH-диеты (специально разработана для коррекции метаболических проблем).
- Добровольцы из второй группы дополнительно к этому, в течение 5 дней до начала эксперимента вообще не употребляли твердую пищу.
Сначала ученые наблюдали изменения в иммунных клетках на фоне изменения рациона. Оказалось, что врожденная иммунная система оставалась стабильной во время голодания, в то время, как адаптивная иммунная система – отключалась. В этот период количество провоспалительных Т-клеток снижалось, а регуляторных – повышалось.
Затем ученые стали изучать образцы стула участников, чтобы оценить влияние голодания на микробиоту кишечника. Известно, что состав бактерий кишечника резко меняется во время голодания и активно размножаются те, которые помогают снизить артериальное давление.
Результаты эксперимента
Наблюдения показали, что индекс массы тела, артериальное давление и потребность в лекарствах для снижения давления были ниже в долгосрочной перспективе среди участников с кратковременным голоданием в течение 5 дней.
В частности, показатели артериального давления оставались низкими даже в течение 3 месяцев после голодания.
Если диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жиров не дает результатов, возможно, проблема в том, что в микробиоте недостаточно бактерий, которые превращают клетчатку в противовоспалительные жирные кислоты,
– пояснила соавтор работы София Дорслунд.
Голодание действует как катализатор для этих бактерий, поэтому можно рекомендовать сочетать диету с голоданием.
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