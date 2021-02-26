Надоедливые мелодии, которые застряли в голове, называют "ушными червями". Обычно это короткие, зацикленные фрагменты какой-то песенки. Они досаждают 98% людей. Хотя две трети из них не считают "ушных червей" проблемой.

Некоторые песни легче запоминаются, чем другие, и поэтому сильнее залипают в голове, особенно рекламные джинглы. Ученые считают, что обычно мотив у них быстрее и проще, а еще между нотами есть специфические интервалы, которые выделяют их среди других.

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Почему песни заседают в голове

"Ушные черви" воздействуют на участки мозга, которые отвечают за восприятие, эмоции, память и спонтанное мышление. Обычно они оживляются, когда вы слышите песню, хотя могут подкрасться в тот момент, когда вы просто чувствуете себя хорошо, мечтаете или ностальгируете. Они могут появиться, когда голова слишком перенапряжена, и тогда простенький мотив будет способом расслабить мозги.

А еще ученые считают, что "ушные черви" могут возникать в результате эффекта Зейгарник. Его смысл в том, что человек лучше запоминает прерванные действия, а не завершенные. То есть, если мы услышим кусок песни, он у нас в голове и засядет.

У кого чаще всего мелодии заседают в голове

Люди с музыкальным образованием могут чаще слышать "ушных червей". Опросы показывают, что противные куски песен часто преследуют тревожных и застенчивых людей, людей с шизотипией (чудаковатым поведением) или обсессивно-компульсивным расстройством (это когда человека преследуют навязчивые мысли, и он пытается избавиться от вызванной ими тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий).

Как избавиться от навязчивой мелодии

Если нужно срочно остановить "червя", не пытайтесь насильно перестать о нем думать. Ваши решительные попытки сказать "нет" приведут к прямо противоположному эффекту – сопротивление песне заставит ваш мозг проигрывать ее снова и снова.

Некоторые люди пытаются отвлечься прослушиванием других песен. В одном исследовании лечебными мелодиями признали гимн Великобритании и Karma Chameleon группы Culture Club. Менее очевидное лекарство против "ушных червей" – жевательная резинка. Она мешает слышать песню в голове.

Следовательно, "ушные черви" залезают в голову почти ко всем людям, в большинстве случаев они не опасны и даже могут помочь снять стресс. Но когда они беспокоят больше суток, это может указывать на что-то более серьезное. Тогда стоит обратиться к врачу.