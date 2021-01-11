После массовых возмущений в соцсетях эпидемиолог ВОЗ объяснила украинцам, почему покупать носки и батарейки опаснее, чем продукты. Также она прокомментировала, чем грозит несоблюдение локдауна.

Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что при выборе одежды или бытовой химии покупатель проводит больше времени в супермаркете, чем при покупке продуктовых товаров, поэтому риск заразиться возрастает. Об этом представитель ВОЗ рассказала в эфире 24 канала.

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"Человек, зашел в магазин, взял буханку хлеба и вышел – нет реального риска заражения. Если покупатель ходит между полками и выбирает товар – риск возрастает. При COVID-19 есть закон формирования биологического аэрозоля", – отметила эпидемиолог.

Как объяснила Виноград, поэтому возникает риск инфицироваться не только во время разговора или иной прямой коммуникации, но и через конъюнктиву глаз. Находясь в супермаркете, где был инфицированный клиент несколькими часами ранее, такой же риск заразиться, ведь клиент оставляет после себя биологический аэрозоль, который опускается в зону дыхания позже.

Почему парикмахерские Минздрав считает безопасными

"Мы не можем создать адекватного обмена воздуха в больших супермаркетах. Однако, если говорить о парикмахерской – мы сможем организовать сквозняк, то есть 14-кратный обмен воздуха, как сейчас это делают в детских садах", – объяснила Виноград.

Для безопасного пребывания в закрытых помещениях необходимы не только маска и дистанция, но и стоит разбить биологический аэрозоль. Эпидемиолог рассказала, что эти риски учитывали, когда решали, каким заведениям работать можно и в локдаун.

Наталья Виноград, эпидемиолог Минздрав расставил приоритеты: это действительно надо для жизнедеятельности людей или мы без этого две недели обойдемся?

Также представитель ВОЗ рассказала, что министерство пытается максимально сократить потребность украинцев в общественном транспорте в период локдауна.

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Что ждать украинцам дальше

Как заверила Наталья Виноград, сегодняшние ограничения на определенные группы товаров и виды деятельности могут спасти человеческие жизни. Также она отметила, что если не воспользоваться этими ограничениями сейчас, количество заражений может резко возрасти.

"Мы будем вынуждены ввести настоящий карантин. Сейчас мы имеем только усиленные противоэпидемические мероприятия", – отметила эпидемиолог.



Какие ограничения локдауна 8 – 24 марта / Инфографика 24 канала