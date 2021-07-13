Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга 13 июля.

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Украина должна получить коллективный иммунитет

Ганиченко отметил, что украинцам важно прививаться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, который эксперты прогнозируют уже в ближайшее время.

Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". Например, в Нидерландах, где были схожие с Украиной темпы снижения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Мы наблюдаем серьезный рост заболеваемости в Европе, и эта вспышка скоро может прийти в Украину. Таким образом, вакцинация является критически важной,

– констатировал Ганиченко.

Сейчас в среднем в Украине вакцинируют 81 тысячу человек в сутки. Темпы по иммунизации выросли на четверть, но "этот тренд должен ускоряться".

Какими должны быть темпы вакцинации

По словам Ганиченко, чтобы вакцинировать 70% населения до конца 2021 года и для того, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет среди взрослого населения, необходимо уже сейчас делать втрое больше – около 250 тысяч прививок в сутки, с сегодняшнего дня и до конца года включительно с выходными.

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Источник: Минздрав