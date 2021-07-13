Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга 13 июля.
Актуально Новую волну коронавируса в Украине можно ждать уже в этом месяце, – KSE
Украина должна получить коллективный иммунитет
Ганиченко отметил, что украинцам важно прививаться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, который эксперты прогнозируют уже в ближайшее время.
Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". Например, в Нидерландах, где были схожие с Украиной темпы снижения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.
Мы наблюдаем серьезный рост заболеваемости в Европе, и эта вспышка скоро может прийти в Украину. Таким образом, вакцинация является критически важной,
– констатировал Ганиченко.
Какими должны быть темпы вакцинации
По словам Ганиченко, чтобы вакцинировать 70% населения до конца 2021 года и для того, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет среди взрослого населения, необходимо уже сейчас делать втрое больше – около 250 тысяч прививок в сутки, с сегодняшнего дня и до конца года включительно с выходными.
Актуально о COVID-19 в Украине
Источник: Минздрав
- Сейчас заболеваемость в Украине несколько стабилизировалась – суточные показатели случаев заражений небольшие.
- Так, например, за прошлые сутки коронавирус обнаружили у 481 пациента, вчера – в 174.
- За все время пандемии в стране обнаружили 2 241 698 инфицированных. 2 178 279 из них преодолели болезнь, а вот 52 640, к сожалению, умерли.
- Зато темпы вакцинации в стране растут – вакцинировали уже 2 357 227 украинцев: 2 357 225 из них получили 1 дозу препарата, 1 215 284 человек – две дозы.