Почему именно сейчас важно вакцинироваться против коронавируса

13 июля 2021 , 18:53
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Украине грозит рост заболеваемости коронавирусом, а потому важно, чтобы как можно большее количество людей получили хотя бы одну дозу вакцины.

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга 13 июля.

Актуально Новую волну коронавируса в Украине можно ждать уже в этом месяце, – KSE

Украина должна получить коллективный иммунитет

Ганиченко отметил, что украинцам важно прививаться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, который эксперты прогнозируют уже в ближайшее время.

Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". Например, в Нидерландах, где были схожие с Украиной темпы снижения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Мы наблюдаем серьезный рост заболеваемости в Европе, и эта вспышка скоро может прийти в Украину. Таким образом, вакцинация является критически важной,
– констатировал Ганиченко.

Сейчас в среднем в Украине вакцинируют 81 тысячу человек в сутки. Темпы по иммунизации выросли на четверть, но "этот тренд должен ускоряться".

Какими должны быть темпы вакцинации

По словам Ганиченко, чтобы вакцинировать 70% населения до конца 2021 года и для того, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет среди взрослого населения, необходимо уже сейчас делать втрое больше – около 250 тысяч прививок в сутки, с сегодняшнего дня и до конца года включительно с выходными.

Актуально о COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав

  • Сейчас заболеваемость в Украине несколько стабилизировалась – суточные показатели случаев заражений небольшие.
  • Так, например, за прошлые сутки коронавирус обнаружили у 481 пациента, вчера – в 174.
  • За все время пандемии в стране обнаружили 2 241 698 инфицированных. 2 178 279 из них преодолели болезнь, а вот 52 640, к сожалению, умерли.
  • Зато темпы вакцинации в стране растут – вакцинировали уже 2 357 227 украинцев: 2 357 225 из них получили 1 дозу препарата, 1 215 284 человек – две дозы.
Автор: Анастасія Лукашевська