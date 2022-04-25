Почему возникает отраженная боль

Ученые пока не уверены в точном механизме проявлений отраженной боли, но предполагают, что это происходит по нескольким причинам.

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Причины отраженной боли

из-за связи нервных путей от разных частей организма на уровне спинного мозга и таламуса – в результате мозг ошибочно воспринимает боль от внутренних органов как сигнал от спины или живота;

из-за длительного притока болевых импульсов к нейронам спинного и головного мозга они перевозбуждаются и кажется, что болит за пределами частей тела, где расположена причина боли.

Пример отраженной боли

При сердечном приступе боли появляются в левой руке, нижней челюсти, зубах, а также могут беспокоить верхняя треть спины. Поэтому человек не всегда сразу понимает, что боль опасна.

Проблемы с яичником могут отдавать болями в спине. Поэтому трудно разобраться в причинах и иногда приходится обследоваться у терапевта, невролога и гинеколога.

Боль от желудка, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы может отражаться в спине ниже лопаток.

Боль от печени отражается в правом плече и области над ключицей или может давать симптом межреберной невралгии, когда болит вдоль нижних межреберных промежутков.

Головные боли, связанные с воздействием холода, тоже относят к отраженной боли. Из-за передачи импульсов от глотки по нервным путям при проглатывании мороженого или ледяных напитков боль ощущают за глазами и затылком.

При проблемах с височно-нижнечелюстным суставом кажется, что болит зуб или лицо.

Поэтому, когда врач направляет на обследование органов из-за боли в спине – лучше выполнить назначение, ведь иногда убедиться, что источник боли безопасен, можно только путем исключения других причин.