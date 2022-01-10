Почему иногда полезно заниматься самообманом: объясняем на примере пандемии

Люди часто имеют искаженное восприятие – относительно себя, других или определенных ситуаций. А обманывать себя – это нормально и даже может быть полезно в краткосрочной перспективе.

Это совсем не повредит, если этим не злоупотреблять. Исследователи из Германии и Бельгии решили наглядно рассказать, как это работает.

Внимание Как адаптироваться к новым условиям: действенные советы, чтобы избавиться от стресса

Они проанализировали стратегии и цели самообмана. В целом, пришли к выводу, что в краткосрочной перспективе только 1 из 4 стратегий самообмана вполне оправдана и помогает сохранять мотивацию в трудных жизненных ситуациях.

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективах самообман становится крайне опасным.

Как это работает во время пандемии COVID-19

Самым ярким примером этого утверждения является ситуация с вакцинацией против COVID-19. На ранних стадиях пандемии – когда было очень мало проверенных данных – люди скептически относились к тому, безопасна ли вакцинация и одинаково ли вызовет неожиданные побочные эффекты. Это опасение вполне объяснимо.

Поэтому люди могли вместо этого усилить индивидуальные меры защиты – реже выходить из дома, строго придерживаться масочного режима.

Самообман мог также помочь избежать панических атак,

– прокомментировал соавтор работы Альберт Ньюэн.

Уже постепенно становилось ясно, что побочные эффекты от вакцин – ограничены и польза превышает риски. Между тем, если человек продолжал заниматься самообманом и отказывался от прививки, это могло значительно навредить его здоровью и окружающим.

"Да, самообман может сохранить мотивацию к действию в обычное время, но опасен в кризисные времена, которые требуют новых решений", – сказал Ньюэн.

Интересно Как успокоиться: эффективные методы борьбы с тревогой

Золотая середина

Самообман также влечет за собой искаженные оценки риска. Если сначала это может быть даже полезным, то уже через какое-то время стоит взять себя в руки и взглянуть на ситуацию трезво, советуют авторы.