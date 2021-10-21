Как образуется голос

В образовании голоса участвуют легкие, голосовые связки и артикуляторы – это язык, зубы, небо, щеки и губы. Когда мы молчим, голосовые связки сморщены, прилегают к гортани и между ними остается щель.

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Но когда издаем звуки, они натягиваются. Воздух из легких выходит наружу, затрагивает связки и заставляет их вибрировать. В этот момент образуется звуковая волна. Затем волна вместе с воздухом проходит в рот, где через язык, зубы, губы, щеки выходит наружу в виде звука.

Почему исчезает голос

Обычно голосовые связки не могут работать по этим причинам:

инфекции верхних дыхательных путей, такие как бронхит, ларингит или синусит;

сезонная аллергия, которая вызывает заложенность носа, кашель и ларингит;

необходимость долго разговаривать;

громкие крики и разговоры, например, на матче или концерте.

В редких случаях потеря голоса или охриплость, которая не проходит за 2 – 3 недели, может быть признаком рака легких или гортани.

Как вернуть голос

Дайте голосовым связкам отдохнуть. Не разговаривайте несколько дней или старайтесь говорить тише и меньше, чем обычно.

Пейте много жидкости.

Используйте увлажнитель воздуха. Сухой воздух может еще больше раздражать голосовые связки.

Принимайте безрецептурные лекарства, например парацетамол или ибупрофен, если воспаление голосовых связок приносит дискомфорт. Голос они не вернут, но снимут боль.

Если охриплость или потеря голоса не проходит через три недели, следует обратиться к терапевту или лору.