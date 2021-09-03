Почему исчезают месячные

Аменорея может возникнуть по разным причинам. Менструаций может не быть при приеме противозачаточных таблеток, использовании имплантов и некоторых спиралей. Даже после отказа от них может пройти какое-то время, прежде чем вернутся регулярные менструации.

Также на тему: Как солнце влияет на сексуальное влечение

Менструальный цикл может прекратиться из-за приема лекарств: нейролептиков, антидепрессантов, препаратов от давления и аллергии, а также при химиотерапии рака. Еще одна частая причина аменореи – гормональный сбой. Он может случиться при синдроме поликистозных яичников или нарушении работы щитовидной железы.

Другие причины аменореи

у женщин с низким весом – это нарушает гормональные функции и может подавлять овуляцию;

у спортсменок из-за низкого уровня жира в организме, стресса и высоких затрат энергии;

у женщин при сильном стрессе – он может нарушить работу гипоталамуса, а эта область мозга контролирует выработку гормонов.

К каким проблемам может привести отсутствие месячных

Аменорея не опасна для жизни. Однако некоторые причины, которые ее вызывают, могут привести к осложнениям в долгосрочной перспективе. Нехватка эстрогена приводит к ослаблению костей и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые заметили, что у женщин с аменореей выше риск переломов бедра и запястья.

Также у женщины могут быть проблемы с фертильностью: без овуляции не получится забеременеть, а при гормональном сбое может произойти выкидыш.