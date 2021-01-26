Временные небольшие провалы в памяти бывают почти со всеми. Мы внезапно забываем имя человека или то, зачем вошли в комнату. Оказалось, что в этом виноват дофамин.

Источник: Nature

Как происходило исследование

Для исследования они взяли дрозофил: у этих мух относительно простая структура мозга, с ними легко работать и можно адаптировать исследования для различных животных.

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Биологи провели серию упражнений и научили мух ассоциировать определенный запах с ударом тока. Затем команда использовала раздражители, такие как синий свет и ветер, чтобы отвлечь насекомых. Оказалось, что те стали забывать о негативных ассоциациях запаха. При этом чем сильнее были раздражители, тем дольше дрозофилы не могли вспомнить о связи ударов и запаха.

Дофамин способствует краткосрочной потере памяти

Ученые нашли у мух единственную пару нейронов, которые высвобождают дофамин PPL1-α2α'2, они и руководили "временной амнезией". Они активировали дофаминовые рецепторы на аксонах (длинные цилиндрические отростки нервных клеток, по которым импульсы идут от их тел в органы и другие нервные клетки), которые отходят от нейронов в центре обработки памяти мозга. Если дофамин посылали другие нейроны, эффекта забвения не было.

Этот механизм не влиял на долговременные воспоминания, а провалы в памяти полностью восстанавливались, когда рассеивался эффект от активации рецепторов.

Это первый случай выявления механизма временной потери памяти. Есть все основания полагать, что подобный механизм существует и в организме человека, так как биология его охраняет,

– заявил автор исследования Рональд Дэвис.