Коллективный иммунитет против гриппа снизился

Профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер объяснил, что заболеваемость гриппом в этом сезоне может быть значительно выше и иметь более тяжелые последствия.

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В частности, вопрос о том, будет ли новая волна COVID-19 сопровождаться вспышкой гриппа, привлекает серьезное внимание специалистов,

– отметил он.

Твиндемия: опасность двойных пандемий

Предварительно ученые из Университета Питтсбурга сообщили об угрозе "твиндемии" – сочетании эпидемий двух вирусов. Ученые опасаются, что сезон гриппа может совпасть с ростом количества больных коронавирусом.

Моделирование, проведенное учеными, тоже свидетельствует о том, что прошлогодний сезон гриппа прошел без особых всплесков заболеваний. Однако в этом году вирус может быть сильнее, поскольку люди уже не так строго соблюдают карантинные условия.

Кроме того, естественный иммунитет к вирусу гриппа формируется в результате его циркуляции среди населения. Поскольку в прошлом году заболеваемость была низкой – иммунитета среди населения фактически нет, как следствие – риски заболеть гриппом – выше!

Вакцинация против гриппа важна в этом сезоне! Коллективный иммунитет, полученный от вакцинации, зависит от количества людей, получивших вакцину от гриппа в этом сезоне, и от того, насколько эта вакцина эффективна против конкретного штамма.

Грипп в Украине

В Центре общественного здоровья Минздрава по запросу 24 канала рассказали, что во время эпидемиологического сезона 2021-2022 годов ожидают циркуляцию штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2.

Да, согласно данным государственного реестра лекарственных средств с обновленным составом штаммов, зарегистрированы следующие вакцины для профилактики гриппа:

ИНФЛУВАК ТЕТРА вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная, поверхностный антиген, инактивированная, Нидерланды.

ДЖИСИ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ/GC FLU QUADRIVALENT вакцина для профилактики гриппа (расцепленный вирион, инактивированный), Корея.

ВАКСИГРИП ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA сплит-вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная, инактивированная, Франция.

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