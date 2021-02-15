Создавали по классической технологии: почему китайская вакцина значительно дороже других
Китайскую вакцину Sinovac от COVID-19, которую должны были поставить в Украину, создают способом, который существенно отличается от других. В частности, препарат разрабатывают по классической технологии.
Источник:24 канал
Председатель комиссии по биобезопасности СНБО Украины Сергей Комиссаренко в программе "Между прочим" рассказал, что вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneka создают по современным технологиям. В частности, это помогает разрабатывать эти препараты значительно быстрее, поэтому их клинические испытания и закончились раньше.
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Комиссаренко отметил, что в свое время китайскую вакцину создают по классической технологии, которая значительно дороже. По его мнению, поэтому стоимость препарата и может быть больше.
Как отметил глава комиссии по биобезопасности СНБО, пока с коронавирусом происходят более существенные мутации, чем те, на которые рассчитывали. Он предположил, что это может быть проблемой.
Вакцина, созданная по классической технологии, может работать с мутированным вирусом, но это надо проверить,
– отметил академик.
Почему вакцину до сих пор не поставили в Украину
Комиссаренко рассказал, что вакцина Sinovac, пока проходит 3 фазу клинических испытаний. Он предположил, что пока ожидают ее завершение и регистрацию препарата. Академик заявил, что после этого Украина сможет получить вакцину.
"Думаю, что ее не поставили в Украину только потому, что она, возможно, еще не имеет разрешения на это", – отметил глава комиссии по биобезопасности СНБО.
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Комиссаренко также рассказал, что для проведения качественной вакцинации в Украине нужно использовать исключительно эффективные препараты, которые есть в мире. Академик также добавил, что это нужно делать как можно быстрее.
Вакцинация в Украине: что известно
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине 15 февраля 2021 года начнется вакцинация от COVID-19. Речь идет о препарате от AstraZeneca.
- По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина будет использовать вакцины 4 компаний: Pfizer, Sinovac, Novavax, AstraZeneca.
- Прежде всего будут вакцинировать людей, которые относятся к группе риска. Речь идет о медиках, которые работают с больными коронавирусом, жителям домов престарелых и военнослужащих на передовой.
- Максим Степанов заявил, что вакцинация задерживается. Он сообщил, что первые вакцины против COVID-19 можно будет получить 16 – 17 февраля.
5 этапов вакцинации против COVID-19 / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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