Почему комары кусают не всех

К некоторым людям комары цепляются постоянно. Но в каждой компании есть человек, который может обойтись без всяких защитных спреев, и при этом не получить ни одного укуса.

Оказывается, комары выбирают "жертву" по невидимому химическому составу воздуха вокруг нее. В частности насекомые полагаются на углекислый газ.

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Когда человек выдыхает, углекислый газ из легких не сразу смешивается с воздухом, а простирается шлейфом, по которому комары пристально отслеживают свою добычу.

Комары начинают ориентироваться на углекислый газ и лететь против ветра, поскольку они чувствуют более высокие концентрации CO2, чем есть обычно в воздухе,

– рассказал энтомолог из Университета Вагенингена в Нидерландах Йооп ван Лун.

Комары могут почувствовать углекислый газ на расстоянии до 50 метров. А когда приближаются к группе людей примерно на 1 метр, тогда начинают перебирать. При выборе комары руководствуются многими факторами. К примеру: температура кожи, наличие водяного пара, который испаряется через кожу и даже цвет.

Но ученые считают, что самыми важными факторами выбора являются химические соединения, производимые колониями микробов, которые живут на нашей коже.

Бактерии превращают выделения наших потовых желез в летучие соединения, которые через воздух попадают в обонятельную систему комаров,

– рассказал ван Лун.

Эти химические букеты довольно сложны. Они имеют более 300 различных соединений и варьируются от человека к человеку в зависимости от генетической изменчивости и окружающей среды.

Если вы сравните отца и дочь, которые проживают в одном доме, у них могут быть различия в соотношении химических веществ, производимых микробами,

– пояснил доцент Университета Вашингтона Джефф Риффелл.

Именно поэтому, по мнению ученых, некоторых людей комары кусают значительно чаще. К примеру, мужчин с большим разнообразием кожных микробов комары кусают меньше, чем мужчин с меньшим разнообразием. Но важно понимать, что состав микробных колоний со временем может меняться, а особенно если человек заболеет.

И хоть контролировать состав микробиома на коже самостоятельно почти нереально, ученые дали несколько советов, как уменьшить потенциальное количество комариных укусов.

Что любят комары:

Комаров притягивает черный цвет;

Также этим насекомым нравятся люди, которые тратят много энергии. Повышенное выделение углекислого газа привлекает внимание комаров;

Люди с высоким уровнем метаболизма тоже привлекают больше комаров.

Вот почему бегуны или люди, которые тренируются, привлекают внимание многих комаров, а люди, которые лежат на заднем дворе, менее интересны для них,

– рассказал профессор медицинской энтомологии Университета Флориды Джонатан Дэй.

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