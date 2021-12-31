Почему растет уровень тревожности

Новый год – это своеобразный психологический рубеж, на котором заканчивается старое и приходит надежда на новое. И очень хочется оставить позади все неприятное и максимально завершить дела.

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Масла в огонь добавляет общая беготня, все как будто меняют темп на ускоренный и увеличивают количество дел – иногда искусственно. В этой спешке можно не только загрузить себя задачами, которыми в целом можно было пренебречь, но еще и потерять все силы.

Предновогоднюю тревожность могут также вызвать правила, приметы и поговорки. Например, что в Новый год надо входить без долгов, тогда и год будет без обязательств. Вы можете быть вообще не суеверным человеком, но почему-то на подсознании на вас это может оказать давление.

Важно! Обдумайте эти предрассудки – а что будет, если у вас все-таки останутся долги? Действительно ли это влияет круглый год?

Дофаминовая система

Нашему мозгу работать понятнее и легче, если мы составляем четкий список дел и потом ставим галочки напротив каждого.

Это усиливает дофаминовую систему – мы испытываем удовлетворение, когда выполняем запланированное. Но силы в предновогоднем темпе рассчитать сложно, и вот вы уже лишены собственной чувствительности, не понимаете, что вам правда хорошо и необходимо, а чем можно и пожертвовать.

В этой суматохе легко забыть об отдыхе – а потом буквально собирать себя по кусочкам вместо того, чтобы потратить эти ценные дни на что-то желаемое.

Попробуйте исследовать то, что вызывает у вас тревогу:

Почему для меня так важно успеть сделать все запланированное?

Что будет, если я не успею?

Действительно ли все то, что я сейчас делаю, важно и нужно именно мне?

Чем можно пренебречь или упростить в этот период?

Поймите! Это сложно психологически успевать за всеми. Вокруг все выкладывают посты со своими главными достижениями — и это вызывает тревогу от несоответствия чужим успехам.

Надо ли подводить итоги и как правильно это делать?

Подведение итогов года может быть отличным способом оглянуться на прошедший период жизни и "определить ориентиры".

Психологи рекомендуют сверить ценности: что для вас важно сейчас, а что "важное" больше неактуально.

Попробуйте остановиться и выдохнуть, а затем разобрать прошлый год – просто для себя.

Что не получилось? Что я хотел бы сделать иначе?

Что нового я узнал за эти 12 месяцев, что мне хочется взять дальше?

Что интересного я обнаружил в себе?

Взгляните на "итоги" не как на способ похвастаться достижениями, а возможность увидеть те вещи, за которые испытываете гордость лично вы.

Как снизить тревожность

Возвращайтесь к действительности. То, что "нашептывает" вам тревога, вероятнее всего, можно будет пережить – и к глобальным проблемам это не приведет.

Важно! Нормально забывать и не успевать: мы не всесильны, владеть временем и пространством еще никому не удавалось. А это значит, что порой можно пренебречь чем-то ради другого.

В любом стрессе нужны ресурсы, поэтому важна поддержка как на эмоциональном, так и на физическом уровнях.

Массаж для тела, любимый аромат, прогулки, пилатес, занятия любимым хобби (даже на двадцать минут), завтрак в любимой кофейне.

Небольшое расслабление уже помогает перезагрузить психику.

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