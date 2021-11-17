Почему коронавирус опасен для людей с ожирением

Люди с избыточным весом входят в группу риска COVID-19, и это во многом связано с тем, что у таких пациентов обычно много других сопутствующих заболеваний. Ученые из Бразилии выяснили, что причина может быть также в дисфункции кровеносных сосудов.

Новое исследование

В исследовании специалистов из нескольких научных университетов Бразилии проанализировали данные 109 мужчин и женщин, госпитализированных с умеренным течением COVID-19, средний их возраст составил 51 год. Большая часть из них (62%) страдали ожирением, другими сопутствующими заболеваниями была гипертония (47%) и диабет (17%).

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Функцию эндотелия врачи исследовали методом потоко-опосредованной дилатации (FMD), которая предусматривает нагрузочный тест сосуда с помощью специальной манжеты. Кроме того, специалисты оценили здоровье мышц и проанализировали уровень гемоглобина, креатинина, тромбоцитов и маркеров воспаления в образцах крови пациентов.

Почему люди с ожирением хуже переносят коронавирус

В результате у всех пациентов с ожирением обнаружилась дисфункция эндотелия, при которой снижается способность к расширению и сужению сосудов. Это состояние значительно увеличивает риск инфаркта, инсульта и тромбообразования.

Авторы исследования также обнаружили, что высокий индекс массы тела и повышенный уровень креатинина – маркера фильтрационной функции почек – коррелирует с понижением функции эндотелия. По оценкам ученых, риск развития сердечно-сосудистых осложнений у таких пациентов с COVID-19 повышен на 17% по сравнению с людьми с нормальным весом.

Эндотелиальные клетки выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов и выполняют множество функций, включая расширение и сужение сосудов и контроль артериального давления. Они также – важный компонент гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от попадания чужеродных и токсичных молекул.

Ранее исследование показало, что в Украине с ожирением живет каждый четвертый, а 59% имеют лишний вес. Согласно исследованию STEPS, в Украине в 2019 году только две пятых (39,6%) населения имели нормальный вес.