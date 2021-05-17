Исследователи проанализировали заболеваемость гриппом в 2020 году в Канаде, США, Австралии и Бразилии. Чтобы отследить эпидемиологическую картину, они использовали глобальный вебинструмент для вирусологического надзора за гриппом Всемирной организации здравоохранения FluNet.

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Заболеваемость гриппом в Северном полушарии

Ученые обнаружили, что в начале пандемии количество случаев COVID-19 и гриппа в Северном полушарии было примерно одинаковым. Но как только были введены основные меры профилактики, такие как ношение масок, мытье рук и соблюдение социальной дистанции, заболеваемость гриппом резко пошла вниз, в то время, как коронавирус продолжал стремительно распространяться.

Исследование показало также, что сезон гриппа, который обычно длится с октября по май, закончился на месяц раньше в Канаде и почти на два месяца раньше в Соединенных Штатах. В начале сезона гриппа 2020 года, когда началась вторая волна COVID-19, в обеих странах заболеваемость оставалась близкой к нулю.

Заболеваемость гриппом в Южном полушарии

Анализ заболеваемости в Южном полушарии показал аналогичные результаты. В Бразилии и Австралии сезон гриппа обычно длится с мая по ноябрь, но во время пандемии не было традиционного подъема, в то время, как вторая волна COVID-19 приближалась к своему пику. К концу года количество случаев гриппа оставалось почти нулевым.

Почему пандемия COVID-19 повлияла на грипп

По мнению авторов исследования, эти выводы наглядно показывают, что профилактические меры против коронавируса в перспективе могут быть эффективны для снижения заболеваемости гриппом и сезонными инфекциями.