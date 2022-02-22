Исследование провели на базе университетской больницы Каролинска в Стокгольме.
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Что известно о повреждении сосудов при коронавирусе
Пациенты, которых госпитализировали с тяжелой формой COVID-19, часто имеют полиорганную недостаточность, в частности, сердечно-сосудистые поражения.
Вирус "атакует" эритроциты, нарушает функции эндотелия (ткани, выстилающей стенки сосудов). Даже после выздоровления, эта патология сохраняется. Это может привести к образованию тромбов, поражению органов и другим осложнениям.
Новые выводы ученых
Исследователи проанализировали образцы крови 17 пациентов с COVID-19 средней тяжести и 27 здоровых людей. Результаты подтвердили устойчивую эндотелиальную дисфункцию у людей, перенесших болезнь.
У людей, которые имеют эндотелиальную дисфункцию, повышается свертываемость крови и образуются микротромбы, что замедляет циркуляцию крови в организме.
Роль эритроцитов
В общем, эритроциты имеют резерв антиоксидантов, которые помогают противостоять окислительному воздействию. Однако, во время болезни эти клетки крови наоборот участвуют в реакции окисления. Тогда в кровь поступает больше токсинов, как следствие, усиливается воспалительный процесс в организме.
Сейчас ученые увидели, что после выздоровления, эритроциты выделяют меньше полезных молекул окислитель и больше вредных молекул, что собственно и вызывает воспаление. Кроме того, у пациентов наблюдают повышенный уровень фермента аргиназы – эти молекулы повреждают оболочку кровеносных сосудов.
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Еще один удар
Пораженные эритроциты вызывают нарушение механизма, который отвечает за сужение и расширение сосудов через процесс окисления. Поэтому сосуды не могут должным образом функционировать, находятся в постоянном напряжении.
Ученые считают, что тяжелым пациентам требуется лечение, которое будет восстанавливать нормальный уровень ферментов и ограничивать выработку вредных молекул.