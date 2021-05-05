В чем уникальность исследования

Специалисты из Колумбийского университета провели прямое обследование тканей легких, а не мокроты или бронхиальных выделений. Исследования проводились с помощью одноклеточного молекулярного анализа, способного идентифицировать каждую клетку в образце и записать ее активность. Таким образом, они составили атлас легких, пораженных коронавирусом.

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Чтобы понять, чем COVID-19 отличается от других форм инфекционных пневмоний, мы должны были посмотреть на тысячи клеток, одна за другой,

– отметили исследователи.

Ученые изучили образцы легких 19 человек, умерших от осложнений COVID-19, и сравнили их с тканями людей, умерших по другим причинам, а также с легкими больных другими респираторными заболеваниями.

Оказалось, что легкие пациентов с COVID-19 были заполнены макрофагами, иммунными клетками, которые атакуют патогены, а также регулируют интенсивность воспалительных процессов.

Что поняли ученые

Отметили экспансию и бесконтрольную активацию макрофагов, которые полностью теряют контроль над ситуацией и позволяют распространяться воспалению в организме. Это приводит к порочному циклу, когда все новые иммунные клетки вызывают все большее воспаление и наносят вред тканям легких.

В случае обычной инфекции вирус поражает клетки легких, иммунная система убивает патоген и легкие восстанавливаются. А вот в случае SARS-CoV-2 разрушаются не только альвеолярные эпителиальные клетки, которые важны для газообмена, но и снижается способность регенерации клеток легких. Активную роль в этом процессе играет интерлейкин 1, бета.

Опасность патологических фибробластов

Также ученые обнаружили большое количество патологических фибробластов, которые создают рубцы в легких. В результате фиброза в легких остается меньше места для клеток, которые вовлечены в газообмен.

Вероятно, открытие ученых, в частности, детальный анализ, поможет найти лекарства против коронавируса.