Почему коронавирус устойчивый к противовирусным препаратам и как это преодолеть

Ученые обнаружили, что коронавирус "защищается" от лечения благодаря особому ферменту, который нейтрализует активные свойства препаратов. Теперь в ходе исследования удалось раскрыть атомную структуру фермента, что в свою очередь позволит заблокировать защитные функции SARS-CoV-2.

Детали исследования

Команда исследователей из Университета штата Айова представила подробные данные о ферменте, благодаря которому SARS-CoV-2 уклоняется от действия большинства нуклеотидных противовирусных средств.

К теме Встраивается ли коронавирус в ДНК: ученые опубликовали окончательные данные

Оказалось, что фермент ExoN удаляет нуклеотидные противовирусные соединения с РНК коронавируса, что делает их неэффективными.

Интересно, что фермент ExoN присутствует только в коронавирусе и нескольких других близкородственных семьях. Дальнейшие исследования позволили определить подробную структуру ExoN.

Перспектива открытия

Такие результаты важны, поскольку понимание структуры ExoN поможет найти специфические молекулы, которые нарушают его работу. Коротко говоря, это избавит SARS-CoV-2 защитных функций.

Понимание строения фермента позволит усовершенствовать уже имеющиеся противовирусные препараты, в частности ремдесивир, чтобы в кратчайшие сроки повысить эффективность лечения COVID-19.

Кроме того, это открывает путь к разработке новых препаратов, которые будут нацелены на ExoN.