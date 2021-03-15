Кукла Барби стала одной из самых продаваемых игрушек во всем мире и эталоном красоты для миллионов девушек. Весьма обманчивым эталоном, поскольку человеческое тело с такими пропорциями было бы просто нежизнеспособным. Ученые считают, что Барби формируют у маленьких девочек искаженные представления о том, каким должно быть их тело.

Негативное влияние худых кукол

Это не первое исследование, в котором изучается влияние Барби и других кукол на самооценку девочек. Так, американские ученые выяснили, что эти игрушки могут создать ложную иллюзию о том, как должна выглядеть красивая женская фигура.

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Более того, они могут значительно повлиять на самооценку своих возможностей: в одном исследовании девочки, которые играли с Барби, сообщили, что они вряд ли достигнут когда-либо успехов в карьере. Ученые решили проверить, можно ли корректировать эти представления с помощью кукол с нормальными пропорциями.

Ложное представление о красоте

Исследователи провели эксперимент, в который состоял из двух частей. В первой приняла участие 31 девочка от 5 до 9 лет. Одной группе девочек предложили поиграть с худенькой куклой, другой – с куклами с более реалистичными формами. До и после эксперимента детей попросили показать на картинках, как выглядит их настоящее тело, каким оно может быть в идеале и как они должны будут выглядеть, когда вырастут.

Оказалось, что у девочек, которые играли с куклами в стиле Барби, буквально за пять минут изменились представления о том, какими они должны быть в будущем в сторону более худого тела. В то же время у девочек из контрольной группы таких значительных изменений не было.

Детей не убедили другие игрушки

Вторую часть эксперимента ученые проводили с целью выяснить, можно ли как-то корректировать этот негативный эффект с помощью кукол с нормальным телосложением и других игрушек. Ученые предложили 46 девочкам в возрасте 5-10 лет поиграться с куклами Барби в течение нескольких минут.

После этого половине участниц дали кукол с реалистичными пропорциями или игрушечные машинки. Результаты повторили выводы из первой части эксперимента: куклы с ультрахудим телом поменяли представление девочек об идеальной фигуре. Но что еще важнее, куклы с нормальными пропорциями и другие игрушки практически не изменили их убежденности в том, что в будущем они должны выглядеть, как кукла Барби.