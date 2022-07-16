Мы уже описали самое дорогое лекарство в мире, которое может стоить по несколько миллионов долларов. Теперь попытаемся объяснить, почему они могут так дорого стоить.

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Стоимость разработки лекарств

Это основной фактор, влияющий на ценообразование медицинских препаратов. Исследования показывают, что разработка одного препарата в среднем стоит около 1 млрд долларов.

В эту стоимость не всегда входит открытие и разработка лекарства, когда ученые изучают процесс болезни и подбирают соединения, которые можно использовать в качестве лечения. Этот этап может занять от 3 до 20 лет, а расходы иногда достигают десятков миллиардов долларов.

Среди этапов разработки, которые обычно включены в общие затраты:

доклинические исследования;

клинические исследования, состоящие из четырех фаз;

проверка и выведение лекарства на рынок;

постмаркетинговые исследования – контроль за безопасностью, когда лекарство стало доступным для населения.

Еще в стоимость входят неудачные испытания или проверка лекарств, которые так и не поступят в продажу.

В разных странах одинаковые лекарства имеют разную цену

Да, некоторые страны, в основном богатые, платят за лекарства больше. С одной стороны, это кажется несправедливым, потому что одни люди должны платить больше, а другим лекарства продают по более низкой цене. Однако такой подход помогает обеспечить медикаментами страны с низким уровнем жизни.

Дженерики влияют на цену

У каждого препарата есть свой патент, то есть компания имеет эксклюзивное право на выпуск лекарств. Срок действия патента составляет около 20 лет. Патент помогает компании извлекать прибыль от своих разработок и окупать расходы.

После того как патент закончится, любая фармацевтическая компания может производить копии этого лекарства – дженерики. Расходы компании, разработавшей оригинальную молекулу, и тех, кто ее просто копирует, несравнимы. Дженерики в среднем стоят на 85% дешевле, это заставляет оригинального производителя тоже снижать цену.

Законы экономики

Когда предложение продукта либо сервисы превосходит спрос, цены падают. Когда спрос превышает предложение, цены растут. Этот принцип действует и на лекарства.

Лекарство против редких болезней

Разработка лекарства против редких болезней стоит не меньше чем против обычных. Выходит затраты на разработку очень высокие, а пациентов мало. Если стоимость будет ниже, компания просто не окупит затраты и несет большие убытки.