Об этом Здоровью 24 рассказала Кристина Задорожная, врач хирург-онколог, заведующая онкологического отделения стационара с блоком химиотерапии ЛДЦ "Добробут".

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В каждого здорового человека в организме могут ежедневно образовываться опухолевые клетки, но защитные системы организма вовремя распознают и убивают их. Когда защита нарушается, в том числе из-за генетических мутаций, злокачественная клетка не уничтожается и продолжает расти. Со временем из этой одной клетки образуется опухолевая масса. Развитие злокачественной опухоли – длительный период. Должно пройти много времени, чтобы мы могли распознать новообразование.

Кристина Задорожная "Среди некоторых видов рака есть определенные факторы, которые могут значительно увеличивать риск возникновения злокачественных образований. Например, вирус папилломы человека является причиной рака шейки матки. Лимфому Беркитта вызывает вирус Эпштейна-Барр. Злокачественные заболевания системы крови (лейкозы) могут развиваться на фоне взаимодействия с токсичными веществами".

Достаточно большое влияние на развитие рака имеет наследственность. Если у кого-то из родителей была диагностирована онкология, у детей риск образования такого же вида рака возрастает. Но это не значит, что они точно заболеют.

Мы также знаем, что увеличивать вероятность развития рака могут и внешние факторы: влияние окружающей среды, курение, алкоголь, нездоровое питание и другие вредные привычки. Но даже человек, который придерживается здорового образа жизни, может заболеть раком. От этого не застрахован никто и повлиять на это не можем.

Может ли рак возникать из-за обиды или других негативных эмоций

Процесс формирования онкологического заболевания происходит на генетическом уровне. Сильный стресс действительно может стать триггером для определенных заболеваний, но не может быть прямой причиной развития рака. Эмоциональное состояние человека очень важно в комплексе понимания здоровья, но так называемая психосоматика – теория, не имеющая никаких научных подтверждений.

Если человек находится в состоянии хронического стресса и ведет нездоровый образ жизни – это может увеличивать риск развития рака. Но прямая причина спрятана намного глубже. Поэтому версия, что рак может возникать из-за скрытого оскорбления или страхов – неправдивая и псевдонаучная.

Возникает ли онкология у абсолютно здоровых людей

Да. В своей практике врачи часто диагностируют онкологические заболевания у детей, у абсолютно здоровых молодых людей. У человека может не быть никаких сопутствующих заболеваний, он чувствует себя прекрасно, а потом, часто случайно, обнаруживают рак.

Кристина Задорожная "Научное сообщество пытается создавать методы диагностики, которые показывают генетическую предрасположенность к развитию определенных видов рака благодаря тестированию. Если тест покажет, что это генетическая предрасположенность есть – человеку нужно будет чаще проверяться и лучше следить за здоровьем. Надеемся, со временем такие исследования станут более массовыми.

Как долго можно жить с раком, не зная о нем

На начальных стадиях онкологических заболеваний нет никаких симптомов. Человек может чувствовать себя абсолютно здоровым: ни боли, ни дискомфорта, ни каких-либо других признаков. Симптомы появляются позже с развитием опухоли.

Из собственной практики могу сказать, что период от развития опухоли до появления первых симптомов может занять один-два года: все зависит от типа заболевания. Поэтому так важно регулярно посещать семейного врача и проходить обследование ежегодно. Ранняя диагностика повышает вероятность успешного лечения и стабильной ремиссии.

Правда ли, что в Украине рак лечат плохо и лучше ехать за границу

Это не соответствует действительности. В Украине могут эффективно лечить от рака, это уже успешно делают многие годы не хуже, чем в Германии или Израиле. У нас есть все доступные препараты и оборудование, врачи придерживаются международных протоколов диагностики и лечения.

Украинские врачи руководствуются международными стандартами доказательной медицины. То есть это методы лечения, которые прошли исследования и их эффективность была доказана. Поэтому украинская медицина совсем не такая отсталая, как часто считают.

В отдаленных регионах Украины действительно есть проблема с доступностью к современному оборудованию для качественной диагностики и лечения. Но в больших городах есть все необходимое.

Какие виды рака диагностируют в Украине чаще всего

Самыми распространенными видами рака у женщин являются: рак легкого, рак молочной железы и рак толстой/прямой кишки (колоректальный рак).

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У мужчин: рак легких, рак предстательной железы и рак прямой/толстой кишки.

Они почти никак не проявляются на начальных стадиях, поэтому важно регулярно делать скрининг. Существуют определенные рекомендации по обследованию следующих видов рака:

Рак легких. Скрининг рекомендуется только людям из группы высокого риска. К ней относят людей в возрасте старше 50 лет, которые имеют опыт курения 20 пачко-лет (одна пачка сигарет в день в течение 20 лет). Таким пациентам нужно выполнять скрининговую низкодозовую компьютерную томографию органов грудной клетки ежегодно.

Рак молочной железы. Женщинам из группы среднего риска в возрасте 25-39 лет – консультация маммолога ежегодно. Во время консультации врач проводит клинический осмотр и пальпацию молочных желез, выявляет факторы риска и дает рекомендации по образу жизни, определяет необходимость дополнительных исследований.

Женщинам из группы среднего риска 40 лет, кроме визита к маммологу, следует проходить ежегодную скрининговую маммографию молочных желез.

Колоректальный рак. Cкрининговую колоноскопию следует проводить всем людям впервые в 45 лет. Необходимость дальнейших обследований и их частоту определяет врач – это зависит от результатов первичного обследования.

Кристина Задорожная "Если в семье у родственников первой линии был рак толстой или прямой кишки, то всем родственникам первой линии необходимо выполнить колоноскопию в 40 лет, или на 10 лет раньше возраста, в котором рак толстой кишки был диагностирован у родственника. Также существуют скрининговые тесты стула, выполняемые ежегодно".

Рак предстательной железы. Консультация уролога и оценка возможных рисков. Мужчинам в возрасте 45-75 лет во время посещения уролога проводят ректальное исследование и определение уровня простат-специфического антигена в крови. Дальнейшая тактика и необходимость скрининга и его частота зависит от результатов обследования.

Нормально – "проверять" диагноз и схему лечения у нескольких врачей

Один человек не может принимать решение по лечению пациента с онкологией – это стандарт во всем мире. Для каждого отдельного случая схема лечения индивидуальна и определяют ее несколько специалистов во время так называемого мультидисциплинарного онкологического консилиума (МОК), за рубежом его еще называют tumor board. Такие консилиумы проходят в онкологических клиниках во всем мире. В состав этой комиссии входят хирург-онколог, химиотерапевт, радиолог, лучевой терапевт, врач-патолог и другие узкопрофильные специалисты.

Лечение онкологии включает три основных метода: медикаментозное (химиотерапия), лучевое и хирургическое. Эти методы могут быть эффективными как в одиночку, так и в различных комбинациях: пациент может сначала перенести хирургическую операцию, а потом лучевую или химиотерапию. Только после обсуждения и анализа всех данных обследований врачи могут принять решение о лечении пациента и назначении последовательности того или иного метода.

Каждый пациент хочет получить точную диагностику и лучшее лечение. И это абсолютно нормально узнавать мнение других специалистов. Это необходимо, чтобы убедиться в правильности плана обследования и лечения, это помогает избавиться от сомнений и страхов, понимать, что пациент получает наиболее эффективное лечение и доверяет своему врачу.

Можно ли резко умереть из-за рака без каких-либо симптомов

Именно онкологическое заболевание не может приводить к резкой смерти без симптомов. Внезапная смерть может быть вызвана осложнениями, однако онкологическое заболевание не является их основной причиной.

Например, человек может резко умереть от тромбоэмболии легочной артерии. Одной из причин может стать именно онкология, ведь при некоторых видах рака повышается свертываемость крови. Так же внезапная смерть возникает из-за профузного кровотечения в желудочно-кишечном тракте. Сюда же можно отнести инфаркт, инсульт и тому подобное.

Кристина Задорожная "Умереть при таких острых состояниях могут и люди без онкологии. Поэтому говорить, что рак может приводить к внезапной смерти без каких-либо симптомов – неправильно. Когда человек умирает именно от онкологии – это всегда много разных и тяжелых симптомов".

Что такое химиотерапия и почему от нее лысеют

Химиотерапия – это медикаментозное лечение с помощью препаратов, которые называются цитостатиками. Они блокируют деление клеток, то есть препятствуют размножению клеток и, соответственно, развитию опухоли.

Когда пациенту вводят это лечение, останавливается деление не только злокачественных клеток, но и других клеток, которые быстро делятся, в частности, эпителия желудочно-кишечного тракта и волосяных луковиц. Поэтому химиотерапия вызывает тошноту и проблемы ЖКТ, а также приводит к выпадению волос. Однако не при всех видах химиотерапии.

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Можно ли заболеть раком несколько раз

Можно. Например, если у пациента генетическая предрасположенность к раку толстой кишки, то этот вид опухолей может развиваться несколько раз за жизнь в разных отделах кишки. Существуют случаи "синхронного рака", когда злокачественные образования одновременно возникают на нескольких отделах толстой кишки.

Бывает так, что врачи сразу диагностируют две разных злокачественные опухоли в двух отдельных органах. Так же пациент в течение жизни может сначала заболеть одним видом рака, пролечить его, а через некоторое время образуется новая злокачественная опухоль другой локализации. У меня есть пациент, у которого сначала была меланома, затем рак простаты, а затем мы обнаружили рак толстой кишки.

Что делать, если я боюсь идти к врачу из-за страха онкологии

Кристина Задорожная "Прятать голову в песок и делать вид, что рака не существует – неправильная стратегия. Никто не застрахован от онкологии, даже очень здоровый человек. Эта проблема существует и игнорировать ее всю жизнь мы не сможем. В нашем обществе очень развита канцерофобия, любой страх – это следствие недостатка знаний".

Конечно, не нужно паниковать и искать у себя тревожные симптомы. Но раз в год уделить время и сходить на обследование – очень важно. На профилактических осмотрах никто больно не делает.

Онкология – такое же заболевание как другие, его успешно лечат, украинские врачи высококвалифицированные и уже сейчас помогают выздороветь многим пациентам.

Медицина развивается, появляются новые виды и направления лечения, с каждым годом лечение становится более эффективным. Онкологические заболевания давно стали просто диагнозом, а не приговором.

Например, раньше считалось, что меланома – наиболее агрессивная опухоль и очень быстро приводит к смерти. Все потому, что лечения не было, этот вид рака активно прогрессирует и может давать метастазы в любой орган очень быстро. За последние годы медицина сделала большой прорыв и с помощью иммунотерапии пациенты даже с 4 стадией меланомы и метастазами могут иметь очень эффективное лечение.

Не бойтесь обращаться к врачам – они помогут, направят на нужную диагностику, расскажут о профилактике и обсудят план скринингов в зависимости от истории болезней и наследственности пациента.