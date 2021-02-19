Мухоморы известны не только своей токсичностью, но и проактивностью. Красный мухомор (Amanita muscaria), например, содержит соединения, которые вызывают галлюцинации. Это и привлекает некоторых людей.

Опасные галлюцинации

Одно из таких галлюциногенных веществ – мусцимол. Он воздействует на ГАМК-рецепторы человека, участвующие в тормозных реакциях нервной системы.

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Мусцимол изменяет активность нейронов в различных областях, включая кору головного мозга, гиппокампе и мозжечке. В медицине или фармакологии вещество не используется. Мусцимол проходил первую фазу клинических испытаний для использования его при эпилепсии, но исследование было прекращено.

Иботеновая кислота - еще одно психоактивное соединение мухомора, которое может вызвать чувство эйфории, слуховые и зрительные галлюцинации. Кислота убивает нервные клетки, поэтому ее используют для экспериментов с животными. Например, вводят в череп крыс для изучения поражений мозга.

Почему не стоит есть мухоморы

Отравление мухоморами случается редко и обычно происходит при преднамеренном употреблении грибов для галлюцинаций. Для отравления достаточно одной небольшой шляпки гриба.

Биохакеры придумали использовать мухоморы для микродозинга – ежедневного употребления маленьких порций без галлюцинаций. Якобы в небольших количествах сушеные мухоморы улучшают память, повышают креативность и работоспособность. Их поддержали производители БАДов.

Что бы ни было написано на упаковке, у микродозинга мухоморами нет доказанной эффективности. К тому же это может быть опасно, употребление мухоморов в таком виде не исключает отравления. Среди симптомов отравления тошнота, рвота, сонливость, судороги и потеря сознания.