Почему люди, которые бросают курить, набирают вес и как этого избежать

Многие люди не бросают курить, потому что боятся набрать вес. Этот страх не напрасен: никотин действительно сдерживает набор веса. Но если набор и будет, скорее всего, незначительный.

Завтрак большинства курящих людей состоит из чашки кофе и сигареты. Как только они бросают, то понимают, что завтрак может быть более питательным.

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Почему бывшие курильщики набирают вес

Есть пять основных причин:

Курение ускоряет метаболизм, поэтому тело сжигает энергию быстрее. Никотин увеличивает количество калорий, которые потребляет организм в состоянии покоя, примерно на 7 – 15%. Когда человек бросает курить, ему нужно меньше есть или больше двигаться, потому что тело сжигает пищу медленнее. Курение подавляет аппетит: никотин сдерживает сигналы о голоде, которые посылает мозг. После отказа от курения еда становится вкуснее, к тому же многих тянет на сладкое. Все потому, что способность чувствовать запах и вкус пищи улучшается после отказа от сигарет. Влечение к никотину можно перепутать с чувством голода. Человек может заменять привычку курить на привычку перекусывать.

Сколько килограммов набирают люди, которые бросают курить

В среднем люди набирают от 2 до 4 килограммов в течение первых 3 месяцев и 6 килограммов в течение года после того, как бросают курить. У некоторых вес остается прежним или даже снижается, а другие набирают более 10 килограммов.

При этом польза отказа от курения значительно превышает потенциальный вред от этого небольшого набора. Чтобы сравниться с риском сердечных заболеваний, которые влечет за собой курение, нужно набрать более 40 килограммов.

Как не набрать вес после отказа от курения

Двигайтесь. Ходите пешком, плавайте, катайтесь на велосипеде. Минимум – 40 – 45 минут в день. Если вы не можете ходить или бегать из-за проблем со здоровьем, может подойти аквааэробика, йога или велотренажер.

Запаситесь полезным перекусом, чтобы бороться с голодом. Идеально подойдут несоленые орехи, свежие фрукты и овощные палочки.

Запаситесь жвачкой без сахара. Рот занят, а при этом ноль калорий.

Ешьте меньшие порции, пока метаболизм не стабилизируется. Чтобы почувствовать сытость после еды, нужно подождать 20 минут.

Если вы очень голодны – не мучайте себя и поешьте. Выбирайте здоровую разнообразную пищу.

Еда после отказа от сигарет стала вкуснее, но это не значит, что нужно есть ее больше. Медленно пережевывайте пищу и наслаждайтесь каждым кусочком.

Если вы бросаете курить с лекарствами, принимайте их регулярно, они держат под контролем тягу к еде и ограничивают набор веса.

Если набираете вес, не думайте, что он исчезнет, если вы снова начнете курить. Лучше сосредоточиться на питании и движении.