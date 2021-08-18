Почему люди, которые находятся в отношениях, набирают вес
Источник:Wiley online library
Часто люди в отношениях набирают лишний вес. Этим явлением заинтересовались ученые и начали изучать, почему так происходит.
Чем дольше вместе, тем больше риск набрать вес
Они наблюдали за разными парами: которые ходят на свидания, живут вместе или уже поженились. Выяснилось, что пары, которые живут вместе или женаты, более склонны к лишнему весу, чем люди, которые только ходят на свидания.
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И чем дольше люди вместе, тем больше килограммов они набирали. Так, мужчины, живущие с партнером или партнершей от года до двух лет, в два раза чаще страдают от ожирения по сравнению с мужчинами, которые живут сами. У женщин вероятность ожирения тоже повышается.
В парах, проживших вместе больше 2 лет, чаще встречаются случаи синхронного ожирения, а еще люди ведут менее активный образ жизни и больше сидят дома.
Почему люди в отношениях набирают вес
Ученые предположили, что люди набирают вес по разным причинам:
- им больше не нужно поддерживать форму, чтобы привлекать других людей, ведь они уже счастливы в отношениях;
- они чаще едят в кафе и ресторанах, чем когда были одиноки, поэтому в целом съедают больше;
- меньше двигаются и чаще проводят время дома;
- перенимают пищевые привычки и образ жизни своего партнера.
Счастливые отношения вредят здоровью
Если у людей в паре снижается мотивация следить за питанием и быть активным ради привлекательности, то теперь это нужно делать ради здоровья.
Конечно, человек сам отвечает за свое питание и образ жизни, поэтому нельзя обвинять окружающих в том, что он или она набрали вес. Но так или иначе люди перенимают привычки близких: если один из супругов страдает ожирением, вероятность, что другой тоже начнет набирать вес, увеличивается на 37%.