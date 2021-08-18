Почему люди, которые находятся в отношениях, набирают вес

Часто люди в отношениях набирают лишний вес. Этим явлением заинтересовались ученые и начали изучать, почему так происходит.

Чем дольше вместе, тем больше риск набрать вес

Они наблюдали за разными парами: которые ходят на свидания, живут вместе или уже поженились. Выяснилось, что пары, которые живут вместе или женаты, более склонны к лишнему весу, чем люди, которые только ходят на свидания.

Также по теме: Дело не в метаболизме: почему люди среднего возраста чаще набирают вес

И чем дольше люди вместе, тем больше килограммов они набирали. Так, мужчины, живущие с партнером или партнершей от года до двух лет, в два раза чаще страдают от ожирения по сравнению с мужчинами, которые живут сами. У женщин вероятность ожирения тоже повышается.

В парах, проживших вместе больше 2 лет, чаще встречаются случаи синхронного ожирения, а еще люди ведут менее активный образ жизни и больше сидят дома.

Почему люди в отношениях набирают вес

Ученые предположили, что люди набирают вес по разным причинам:

им больше не нужно поддерживать форму, чтобы привлекать других людей, ведь они уже счастливы в отношениях;

они чаще едят в кафе и ресторанах, чем когда были одиноки, поэтому в целом съедают больше;

меньше двигаются и чаще проводят время дома;

перенимают пищевые привычки и образ жизни своего партнера.

Счастливые отношения вредят здоровью

Если у людей в паре снижается мотивация следить за питанием и быть активным ради привлекательности, то теперь это нужно делать ради здоровья.

Конечно, человек сам отвечает за свое питание и образ жизни, поэтому нельзя обвинять окружающих в том, что он или она набрали вес. Но так или иначе люди перенимают привычки близких: если один из супругов страдает ожирением, вероятность, что другой тоже начнет набирать вес, увеличивается на 37%.