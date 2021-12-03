В основном среди госпитализированных – невакцинированные. Об этом в интервью 24 каналу рассказали врач по медицине неотложных состояний ЛОЦЕМЛ МК Владимир Ананевич и фельдшер Игорь Гнатов.

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Все, кого лично я забирал на госпитализацию с ковидом, невакцинированы. Общая статистика, я думаю, так и держится – 95 – 97% невакцинированы. И если учесть купленные сертификаты, мы же не можем проверить, действительно ли вакцинирован человек. Мы ориентируемся на честность и порядочность людей,

– рассказал Владимир Ананевич.

Его напарник, фельдшер Игорь Игнатов лишь подтвердил эту информацию. По его словам, "В основном среди госпитализированных – невакцинированные. Те, кто не верят в коронавирус или в вакцинацию". Медики скорой постоянно сталкиваются с такими людьми.

По большей части люди просто не понимают, что такое вакцина, они не понимают, что им вводят. На самом деле ничего плохого здесь нет. Принцип COVID-вакцин такой же, как и у любых других вакцин. То есть вводится ослабленный или убитый возбудитель – таким образом вырабатывается иммунитет. К сожалению, сейчас эффективного лечения коронавируса пока что нет, поэтому это единственный выход – только вакцинация,

– подчеркнул Игорь Игнатов.

История госпитализированной пациентки, которая не верила в COVID-19

Фельдшер Игорь Игнатов вспомнил показательную историю. Бригада получила вызов к женщине, которая жаловалась на сердце и боли за грудиной.

Приехали. Женщина бледная, задыхается. Мы ее обследовали, сделали кардиограмму, померили давление. С сердцем все хорошо. Оказывается, что она уже неделю кашляет. Мы ее послушали и измерили сатурацию – заниженная, 80. У нее пневмония. Но она в коронавирус не верит,

– рассказал медик.

Даже после того, как тест на COVID-19 оказался положительным, пациентка все равно доказывала, что она не больная коронавирусом и его не существует.

Преодолела ли она болезнь, медикам неизвестно, поскольку после госпитализации судьба больного зависит уже от врача приемного отделения.

"Это все фейки": фельдшер о теориях заговора по вакцинации

Люди рассказывают, что это все Билл Гейтс, что будут магнититься монеты, потому что там чип, что это метка дьявола, что это какие-то ГМО-препараты нам вводят. Недавно я слышал, что над нами проводят эксперименты. Это все фейки. Да, возможно эти вакцины испытывали и не долго, но на это просто не было времени. Нам нужно всем прививаться и как можно быстрее выработать коллективный иммунитет,

– подчеркнул Игорь Игнатов.

Полную версию интервью с врачом Владимиром Ананєвичем и его коллегами читайте в рамках проекта " Інтерв'ю24".

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Как записаться на вакцинацию: Через семейного врача,

Сервис Helsi,

По номеру контакт-центра МЗ 0 800 60 20 19,

Прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача. Вакцинироваться – очень просто. Для этого необязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если у вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.



Почему нужно вакцинироваться против коронавируса / инфографика 24 канала