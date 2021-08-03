Во время второго этапа исследователи провели онлайн-опрос 492 респондентов, проживающих в Польше. Среди них были и противники вакцинации или те, которые колеблются относительно прививки.

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Ученые пришли к выводу, что все участники в целом негативно относятся к вакцинам, а не только к COVID-прививкам. При этом многие опрошенные заявили, что их позиция основана якобы на собственном опыте или на опыте знакомых.

Но когда исследователи пытались узнать подробности, то респонденты давали достаточно туманные объяснения. Одни говорили, что не помнят источник подобной информации, а другие связывали вакцинацию с аутизмом у детей, но не могли предоставить четкие доказательства таких утверждений.

Причина этому – психология

Специалисты считают, что причина отказа от прививок – склонность запоминать негативную информацию, даже если и была просто прочитана в социальных сетях или подозрительных сайтах.

Также известно, что люди любят искать подтверждения своим мыслям и избегать альтернативного взгляда на вещи. Получая такую ​​информацию, человек забывает, как узнал о ней и часто путает с личным опытом или опытом близких и знакомых.

Благодаря этому имеется скептицизм относительно вакцин усиливается под влиянием какой-либо информации, подтверждающей эти мысли (независимо от надежности источника).

При этом противники прививок верят в их эффективность и даже неоднозначно воспринимают сообщения о побочных эффектах вакцин.