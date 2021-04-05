Известно, что люди с натуральными рыжими волосами и много животных с рыжим мехом имеют более высокий болевой порог и более чувствительны к опиоидным анальгетикам. Международная команда ученых выяснила причину на животных и считает, что результаты можно перенести на людей.

Ученые из Массачусетской больницы (США), Сегедского университета (Венгрия), Института клинических исследований мозга Герти (Германия), городских университетов Нагои и Осаки (Япония) провели исследование с целью установить, почему животные с рыжим мехом и люди с рыжими волосами чувствуют боль иначе, чем другие.

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За рыжие волосы и мех ответствены видоизменения рецептора меланокортина 1 (MC1R). Его, кстати, и связывают с повышенным болевым порогом.

Потеря функциональности MC1R ответственна за низкий уровень проопиомеланокортина – сложного полипептида, который синтезируется кортикотропными клетками передней доли гипофиза и меланотропными клетками средней доли гипофиза.

Проопиомеланокортин расщепляется на различные гормоны: одни из них чувствительны к боли, а другие ее блокируют. Именно поэтому сохраняется баланс между опиоидными рецепторами, которые подавляют боль, и рецепторами меланокортина 4, которые ее усиливают. Ученые считали, что низкий уровень обоих гормонов у мышей с рыжим мехом (которые и были привлечены к исследованию) должен был нейтрализовать друг друга. Но оказалось, что все иначе.

Результаты оказались другими

Оказалось, что организм вырабатывает дополнительные вещества, которые не связаны с меланоцитами. Эти дополнительные вещества изменяют передачу сигналов опиоидных рецепторов, участвующих в блокировании чувствительности к боли.

Поэтому низкий уровень гормонов, связанных с меланоцитами, модифицирует опиоидные сигналы, и повышает болевой порог.

Ученые предположили, что эти результаты можно перенести и на людей, поскольку в нашем организме действуют те же механизмы и рецепторы.

Ученые надеются, что результаты исследования понадобятся для контроля природных процессов, которые отвечают за восприятие боли. К примеру, для разработки различных новых лекарств.