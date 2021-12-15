Почему люди теряют обоняние из-за коронавируса

Ученые проанализировали тысячи анкет, чтобы выяснить, как у разных людей происходит нарушение обоняния после перенесенного коронавируса. Оказалось, что разные искажения связаны с работой со сбоями нейронов в носу и мозге и имеют разную природу.

Состояние, при котором восприятие запахов меняется, называется паросмия, и если вам кажется, что чувствуете запах, хотя его объективно нет – это фантомия. Полную потерю обоняния называют аносмией, а частичную – гипосмией. До недавнего времени было непонятно, почему COVID-19 вызывает такие разные симптомы и с чем они связаны.

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Обычно паросмию и фантомию не делят в исследованиях, специалисты не собирают количественные данные. Однако группа ученых из Центра химических чувств Монелла смогла выявить целый ряд закономерностей, которые объясняют биологическую природу искажения обоняния.

Новое исследование влияния коронавируса

Ученые создали опрос, который позволил собрать количественные данные для описания потери или искажения обоняния. В результате удалось собрать информацию о том, с чем они связаны.

Паросмия чаще развивалась у молодых женщин, к тому же фантомия чаще проявлялась в возрасте 41 – 50 лет, а полная или частичная потеря обоняния в пожилом возрасте. Кроме инфекции на чувствительность к запахам влияли травмы головы, обычно они приводят к фантомии. По-разному происходит и восстановление чувствительности.

Почему во время коронавируса возникает нарушение обоняния

В результате ученые сформировали теорию, согласно которой паросмия возникает из-за поломки сенсорного нейрона в носу. В норме он должен быть сконфигурирован на один запах, но из-за инфекции ошибается и распознает совсем другой.

А фантомия наоборот формируется в мозге, который сам генерирует сигнал о наличии запаха. По сути это обонятельная галлюцинация. Ученые хотят проверить свою теорию на живых пациентах, чтобы помочь им в дальнейшем избавиться от искажений и вернуть качество жизни.

Ранее ученые все же подтвердили, что потеря обоняния во время COVID-19 никак не провоцирует повреждение мозга. Это может свидетельствовать о более поверхностном влиянии вируса.