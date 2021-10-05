Почему люди зевают: объяснение ученых

Человек зевает, когда чувствует сонливость или скуку, а иногда и без видимой причины. У ученых есть несколько теорий, объясняющих, почему мы зеваем. По одной из них так организм регулирует температуру в головном мозге.

Зевота – это естественный рефлекс. Когда человек зевает, он открывает рот, глубоко вдыхает через рот и нос и медленно выдыхает. Обычно зевота длится 5 – 10 секунд. Ранее была теория о том, что люди зевают, потому что мозгу требуется больше кислорода, но это неправда.

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Почему люди зевают

Сонливость. Зевота возникает как после пробуждения, так и перед сном, это часть процесса бодрствования. Если человек потягивается, когда зевает, это также помогает не заснуть.

Скука. Если вокруг нет ничего интересного и ничего не заставляет человека быть бдительным, он чувствует сонливость. Поэтому зевота может сигнализировать, что человеку скучно или он устал.

Терморегуляция мозга. По этой теории зевота помогает мозгу поддерживать внутреннюю температуру. Ученые обнаружили, что зевота предотвращает повышение температуры мозга. Они предположили, что зевота действует так же, как механизм охлаждения, который предохраняет компьютер от перегрева.

Давление в ушах. Зевота помогает открыть евстахиевы трубы, которые регулируют давление воздуха в среднем ухе. Это можно испытать во время полета в самолете, когда давление в ушах повышается из-за изменения высоты. Во время взлета зевота уменьшает давление в ушах.

Защитный рефлекс, который нужен, чтобы перераспределить по поверхности легких сурфактант. Сурфактант – это биохимическое вещество, которое покрывает крошечные воздушные мешочки в легких, или альвеолы, и помогает держать их открытыми. Но это тоже только теория.

Нормы зевоты

В среднем люди зевают от пяти до десяти раз в день. Если человек зевает много и часто, это может быть связано с побочными эффектами некоторых лекарств, недосыпанием из-за нарушения сна или апноэ во сне. Не редко чрезмерная зевота встречается у людей с мигренью, рассеянным склерозом, эпилепсией, инсультом и травмами головы.