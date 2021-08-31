Почему людям с ожирением трудно похудеть с помощью физических нагрузок

Организм может компенсировать сжигание калорий во время упражнений, экономя энергию, которая обычно идет на поддержание его основных функций. Из-за этого явления люди с ожирением так медленно теряют килограммы.

Физические упражнения – важная часть борьбы с ожирением. Они помогают потратить лишнюю энергию и стимулируют распад жировой ткани. Однако организм "не любит" терять жир, который, гипотетически, ему еще может понадобиться.

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Ранее ученые были уверены, что все калории, которые человек потратил во время упражнений, можно считать чистым достижением в борьбе с лишним весом. Однако новая научная работа показала, что в ответ на сжигание энергии организм может ответить жесткой экономией. Это может сильно влиять на суточный энергетический баланс.

Новое исследование

В исследовании ученые проанализировали данные о расходах энергии 1 754 человек. Они обнаружили, что увеличение уровня физической активности вследствие упражнений вело к тому, что организм пытался компенсировать затраты энергии. Для этого он ограничивал ее траты в покое (начинал использовать меньше калорий для различных жизненных процессов).

Организм не хочет сжигать жир

Если фитнес-трекер показывает вам, что вы во время упражнений потратили, например, 300 килокалорий, то вы ожидаете, что именно эта цифра и отражает дневные потери энергии. Возможно, в течение короткого промежутка времени это именно так. Однако вскоре организм начинает экономить энергию другими способами.

Аналогично, люди, которые стараются похудеть, могут обнаружить, что сначала им удается избавиться от лишних килограммов, но вскоре начинается плато – в течение недель или месяцев прогресса нет. Одной из причин этого, вероятно, является описанная экономия со стороны организма.

Чем больше вес, тем сильнее экономия калорий

Исследование показало, что особенно стремится сократить затраты энергии в покое организм людей с ожирением. Ученые подсчитали, что при финальном подсчете расхода энергии в конце дня оказывается, что они теряют только половину калорий, которые сожгли при физической активности (прочие организм экономит). Люди с нормальной массой теряют в течение суток примерно 72% калорий, сожженных во время занятий.

Ранее ученые установили, что чем дольше люди вместе, тем больше килограммов они набирали. Так, мужчины, которые живут с партнером или партнершей от года до двух лет, в два раза чаще страдают от ожирения по сравнению с мужчинами, которые живут сами. У женщин вероятность ожирения тоже повышается.