Чаще всего людям снятся полеты, падения и преследования. Обычно сны – это цветные или черно-белые картинки. Но могут сниться звуки, вкусы и запахи.

Зачем нам снятся сны – ученые не знают. Имеет ли смысл их толковать – тоже. Но существует несколько теорий, которые объясняют, для чего мы видим сновидения.

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Почему людям снятся сны

Развитие памяти. Сновидения могут выполнять важную когнитивную функцию в укреплении памяти. Обработка эмоций. Возможность проигрывать чувства и переживания в различных воображаемых ситуациях может быть нужна мозгу для управления эмоциями в реальности. Ментальная уборка. Сновидения могут быть способом мозга упорядочить в голове разрозненную, ложную или ненужную информацию. Анализ событий. Сны могут быть формой искаженного воспроизведения событий, чтобы рассмотреть и проанализировать то, что произошло. Побочная активность мозга. Согласно этой теории, сновидение – всего лишь побочный продукт сна, который не имеет серьезного значения.

Ученые спорят относительно того, как толковать сны и имеют ли они вообще смысл. Кажется, что его можно не искать. Теории, изложенные в книге Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений", ученые не разделяют (он считал, что сны – это замаскированное исполнение подавленных желаний). И пока никакого четкого метода интерпретации снов в науке не существует.

Какими бывают сны

Сны делят на несколько типов:

Осознанные. Возникают, когда человек во сне осознает, что спит. Примерно 55% взрослых людей видели хотя бы один осознанный сон в течение своей жизни, а 23% человек осознанные сновидения снятся не реже чем раз в месяц.

Реалистичные. В них все происходит как на самом деле.

Кошмары. В медицине кошмарами считают не просто страшные сны, а те, из-за которых человек просыпается.

Повторяющиеся. В них снятся одни и те же образы и сюжеты, которые возникают время от времени.

Как запоминать сны

Сны можно моментально забыть, это нормально. Но если вы хотите запоминать их, может помочь вот что: