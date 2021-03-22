Почему людям снятся сны и как их запомнить
Чаще всего людям снятся полеты, падения и преследования. Обычно сны – это цветные или черно-белые картинки. Но могут сниться звуки, вкусы и запахи.
Источник:Sleep foundation
Зачем нам снятся сны – ученые не знают. Имеет ли смысл их толковать – тоже. Но существует несколько теорий, которые объясняют, для чего мы видим сновидения.
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Почему людям снятся сны
- Развитие памяти. Сновидения могут выполнять важную когнитивную функцию в укреплении памяти.
- Обработка эмоций. Возможность проигрывать чувства и переживания в различных воображаемых ситуациях может быть нужна мозгу для управления эмоциями в реальности.
- Ментальная уборка. Сновидения могут быть способом мозга упорядочить в голове разрозненную, ложную или ненужную информацию.
- Анализ событий. Сны могут быть формой искаженного воспроизведения событий, чтобы рассмотреть и проанализировать то, что произошло.
- Побочная активность мозга. Согласно этой теории, сновидение – всего лишь побочный продукт сна, который не имеет серьезного значения.
Ученые спорят относительно того, как толковать сны и имеют ли они вообще смысл. Кажется, что его можно не искать. Теории, изложенные в книге Зигмунда Фрейда "Толкование сновидений", ученые не разделяют (он считал, что сны – это замаскированное исполнение подавленных желаний). И пока никакого четкого метода интерпретации снов в науке не существует.
Какими бывают сны
Сны делят на несколько типов:
- Осознанные. Возникают, когда человек во сне осознает, что спит. Примерно 55% взрослых людей видели хотя бы один осознанный сон в течение своей жизни, а 23% человек осознанные сновидения снятся не реже чем раз в месяц.
- Реалистичные. В них все происходит как на самом деле.
- Кошмары. В медицине кошмарами считают не просто страшные сны, а те, из-за которых человек просыпается.
- Повторяющиеся. В них снятся одни и те же образы и сюжеты, которые возникают время от времени.
Как запоминать сны
Сны можно моментально забыть, это нормально. Но если вы хотите запоминать их, может помочь вот что:
- вспомните сон сразу, как только проснетесь, даже не говоря никому "доброе утро";
- запишите сон в блокнот или специальное приложение на телефоне;
- свободное пробуждение увеличивает шансы запомнить сон, в отличие от резкого пробуждения от будильника.
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