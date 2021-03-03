Вы тоже терпеть не можете ситуации, когда приходится говорить о погоде и природе со случайным собеседником, и вот-вот повиснет неловкая пауза? Хорошая новость: большинство людей поддерживают эти разговоры из вежливости, и вы можете закончить их без ложного стыда.

Как происходило исследование

В ходе исследования ученые провели два эксперимента, в которых приняли участие более тысячи добровольцев. Сначала 806 участников попросили вспомнить свой последний разговор с кем-нибудь – со своим другом, партнером или членом семьи.

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Больше 66% людей в этой выборке признались, что в ходе общения возник момент, когда, по их мнению, надо было прекращать разговор. Те участники, которые вовремя закончили разговор по собственной инициативе, получили от общения гораздо больше удовольствия по сравнению с теми, кто не решился это сделать.

Во втором эксперименте приняли участие 252 человека, которые не были знакомы друг с другом, их разделили на пары и предложили пообщаться. Разговоры продолжались от 1 до 45 минут. Затем участников по одиночке попросили поделиться своими ощущениями.

Почему не стоит поддерживать надоедливые разговоры

Полученные результаты практически повторяли данные первого эксперимента 68% добровольцев сообщили, что в какой-то момент хотели прекратить разговор, но не решались. Они также получили от общения гораздо меньше удовольствия по сравнению с участниками, которые прекратили беседу по собственной инициативе.

Авторы исследования также выяснили, что по крайней мере 63% участников ошибочно считали, что их собеседник хочет продолжать разговор, поэтому продолжали общаться, даже если испытывают при этом дискомфорт.

Результаты показали, что разговоры почти никогда не заканчивались, когда оба собеседника этого хотели, и редко заканчивались, когда этого хотел хотя бы один собеседник.

Это типичная "проблема координации", которую люди не могут решить, поскольку вынуждены скрывать часть информации друг от друга из-за социальной вежливости. В результате у многих возникает иллюзия, что большинство разговоров заканчиваются, когда этого никто не хочет,

– объяснили авторы исследования.