Почему лучше ограничить потребление картофеля: нашли новые веские причины
Источник:JAHA
Любите картофель в разных блюдах? Самое время отказаться от этой привычки, ведь она может принести не только лишние килограммы, но и повысить вероятность развития опасных заболеваний.
Как происходило исследование
Ученые проанализировали результаты национального исследование здоровья и питания США, которое проводилось с 2003 по 2014 годы с участием 21,5 тысячи американцев. На момент начала надзорного периода всем участникам было 30 лет, распределение по полу было практически одинаковым.
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Авторы исследования сосредоточились на оценке связи смертей в этой группе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и других причин с их пищевыми привычками, о которых добровольцы сообщали в опросах.
Ученые распределили утренние приемы пищи участников на три группы: фруктовый и овощной завтрак – с большим количеством продуктов с содержанием крахмала – и так называемый западный завтрак, который обычно включает в себя яичницу с беконом или ветчиной, хлопья, тосты или выпечку. В качестве контрольной группы были использованы данные тех добровольцев, которые придерживались любой другой диеты.
Связь завтраков с пищевыми привычками
Анализ данных показал, что любители сытных западных завтраков больше других участников потребляли продукты из рафинированного зерна, твердых жиров и сахара. В то же время у поклонников продуктов с высоким содержанием крахмала ожидаемо оказался высокий уровень потребления продуктов из белого картофеля.
Какие продукты увеличивают риск преждевременной смерти
- Самый высокий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался у сторонников "картофельной" диеты: на 44 – 52%. Вероятность ранней смерти от всех причин в этой группе была повышена на 50 – 52%.
- У тех, кто утром съедал западный завтрак, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была повышена на 44%.
- А вот у тех, кто ест много фруктов и овощей, этот риск был снижен на 23%, а общая смертность – на 31% меньше по сравнению с другими добровольцами.
- Авторы исследования также выяснили, что потребление овощей на ужин связано со снижением риска развития онкозаболеваний, в то время, как во время обеда эти продукты не оказывают такого положительного эффекта.