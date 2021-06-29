Почему лучше ограничить потребление картофеля: нашли новые веские причины

Любите картофель в разных блюдах? Самое время отказаться от этой привычки, ведь она может принести не только лишние килограммы, но и повысить вероятность развития опасных заболеваний.

Как происходило исследование

Ученые проанализировали результаты национального исследование здоровья и питания США, которое проводилось с 2003 по 2014 годы с участием 21,5 тысячи американцев. На момент начала надзорного периода всем участникам было 30 лет, распределение по полу было практически одинаковым.

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Авторы исследования сосредоточились на оценке связи смертей в этой группе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и других причин с их пищевыми привычками, о которых добровольцы сообщали в опросах.

Ученые распределили утренние приемы пищи участников на три группы: фруктовый и овощной завтрак – с большим количеством продуктов с содержанием крахмала – и так называемый западный завтрак, который обычно включает в себя яичницу с беконом или ветчиной, хлопья, тосты или выпечку. В качестве контрольной группы были использованы данные тех добровольцев, которые придерживались любой другой диеты.

Связь завтраков с пищевыми привычками

Анализ данных показал, что любители сытных западных завтраков больше других участников потребляли продукты из рафинированного зерна, твердых жиров и сахара. В то же время у поклонников продуктов с высоким содержанием крахмала ожидаемо оказался высокий уровень потребления продуктов из белого картофеля.

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