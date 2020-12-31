Почему медицина не может преодолеть коронавирус: ответ генетика
Коронавирусы – относительно новые вирусы. Инструменты для их исследования появились лишь несколько десятков лет назад. Поэтому и действенных препаратов от коронавирусов нет.
Люди вошли в определенную форму взаимодействия с вирусами
Вирус – это кусок ДНК или РНК, упакованный в белковую молекулу. Об этом генетик Александр Коляда рассказал в интервью Буквам.
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Почему вирусы – это так сложно
Вирусы генетикам и ученым сложно расшифровывать, так, например, было с "испанкой" (самая большая по смертности пандемия гриппа за всю историю человечества, заразилось 500 миллионов людей).
Коронавирус может стать слабее
Генетик заметил, что "испанка" не исчезла, она модифицировалась под обычный грипп, менее опасный для людей. Поэтому, по его мнению, можно рассчитывать на приспособление людей и к коронавирусу.
По словам Коляды, бактерии врачи знают гораздо лучше, потому что с ними начали бороться еще в XIX веке.
Зато наибольшего успеха ученые добились в борьбе с ВИЧ.
"Антиретровирусная терапия – это очень большой прорыв, когда буквально за 15 лет с момента открытия вируса удалось найти очень эффективное лекарство", – отметил генетик.
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