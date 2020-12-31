Коронавирусы – относительно новые вирусы. Инструменты для их исследования появились лишь несколько десятков лет назад. Поэтому и действенных препаратов от коронавирусов нет.

Люди вошли в определенную форму взаимодействия с вирусами

Вирус – это кусок ДНК или РНК, упакованный в белковую молекулу. Об этом генетик Александр Коляда рассказал в интервью Буквам.

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Почему вирусы – это так сложно

Вирусы генетикам и ученым сложно расшифровывать, так, например, было с "испанкой" (самая большая по смертности пандемия гриппа за всю историю человечества, заразилось 500 миллионов людей).

Александр Коляда "Испанку обнаружили в 1918 году. Структуру ДНК и РНК мы узнали в 1953 году. Как она работает – в 1960-70-х годах. Грамотно читать эти молекулы мы научились в 1990-х. Работать с большим количеством ДНК и РНК – в 2000 годах"

Коронавирус может стать слабее

Генетик заметил, что "испанка" не исчезла, она модифицировалась под обычный грипп, менее опасный для людей. Поэтому, по его мнению, можно рассчитывать на приспособление людей и к коронавирусу.

Александр Коляда "Есть вирусы, которые не идут по этому пути – полиомиелит за многие годы не стал безопаснее. Есть вирусы, которые становятся более безопасными, но это перспектива десятков лет".

По словам Коляды, бактерии врачи знают гораздо лучше, потому что с ними начали бороться еще в XIX веке.

Зато наибольшего успеха ученые добились в борьбе с ВИЧ.

"Антиретровирусная терапия – это очень большой прорыв, когда буквально за 15 лет с момента открытия вируса удалось найти очень эффективное лекарство", – отметил генетик.