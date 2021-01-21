Министерство здравоохранения выбрало для закупки вакцины от COVID-19 международную организацию Crown Agents из-за опыта закупки вакцин и жесткой политики конфиденциальности.

Crown Agents будет закупать вакцину для Украины

Об этом ранее сообщил глава министерства здравоохранения Максим Степанов, а сегодня, 21 января его заместитель Светлана Шаталова объяснила, почему выбрали именно эту компанию, а также то, почему забрали эти полномочия у государственного предприятия "Медицинские закупки", сообщает 24 канал.

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По ее словам, эта организация родом из Великобритании, имеет безупречную международную репутацию и в настоящее время занимается закупкой вакцин непосредственно от COVID-19 для разных стран, в частности законтрактованная правительством Великобритании.

Длительный опыт сотрудничества с Crown Agents и мировыми фармпроизводителями, связан с проверкой добродетели и комплаенсом, очень жесткой политикой конфиденциальности. А в переговорах с производителями вакцины от COVID-19 это является важнейшим фактором,

– отметила Светлана Шаталова.

Конфиденциальность – условие, на котором настаивает Минздрав

В Минздраве также отметили, что государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" не сможет выполнить соответствующее задание по закупке вакцин от COVID-19.

Это связано с чрезвычайно жесткими правилами конфиденциальности и политикой о неразглашении, которые ГП в соответствии с украинским законодательством выполнить не сможет,

– отметили в ведомстве.

Внимание! Минздрав планирует закупать вакцину у разных производителей, поэтому разветвленная сеть и опыт в закупке вакцин и лекарственных средств дает преимущество Crown Agents получать от производителей вакцину от COVID-19 для Украины как можно скорее.

Что известно о сотрудничестве Украины с Crown Agents