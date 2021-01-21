Почему "Медицинские закупки" отстранили от закупки вакцин против COVID-19: объяснение Минздрава
Министерство здравоохранения выбрало для закупки вакцины от COVID-19 международную организацию Crown Agents из-за опыта закупки вакцин и жесткой политики конфиденциальности.
Crown Agents будет закупать вакцину для Украины
Об этом ранее сообщил глава министерства здравоохранения Максим Степанов, а сегодня, 21 января его заместитель Светлана Шаталова объяснила, почему выбрали именно эту компанию, а также то, почему забрали эти полномочия у государственного предприятия "Медицинские закупки", сообщает 24 канал.
К теме Медицинские закупки под контролем Минздрава: как Степанов прибрал к рукам бюджет медзакупок страны
По ее словам, эта организация родом из Великобритании, имеет безупречную международную репутацию и в настоящее время занимается закупкой вакцин непосредственно от COVID-19 для разных стран, в частности законтрактованная правительством Великобритании.
Длительный опыт сотрудничества с Crown Agents и мировыми фармпроизводителями, связан с проверкой добродетели и комплаенсом, очень жесткой политикой конфиденциальности. А в переговорах с производителями вакцины от COVID-19 это является важнейшим фактором,
– отметила Светлана Шаталова.
Конфиденциальность – условие, на котором настаивает Минздрав
В Минздраве также отметили, что государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" не сможет выполнить соответствующее задание по закупке вакцин от COVID-19.
Это связано с чрезвычайно жесткими правилами конфиденциальности и политикой о неразглашении, которые ГП в соответствии с украинским законодательством выполнить не сможет,
– отметили в ведомстве.
Что известно о сотрудничестве Украины с Crown Agents
- На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины забрал функцию закупки вакцин от госпредприятия "Медзакупки Украины" и передал процесс международной организации Crown Agents.
- Минздрав сотрудничает с этой компанией с 2015 года. Она занимается закупкой медицинских препаратов, лекарственных средств, в частности, вакцин.
- Относительно закупки вакцины COVID-19, компания будет иметь полномочия на заключение контрактов и логистическое сопровождение грузов.
Поделиться новостью