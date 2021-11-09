Почему мерзнут ноги и когда нужно обратиться к врачу

Иногда чувствовать, что ноги замерзли, это нормально. В этом случае достаточно надеть более теплые носки. Но если ноги часто ледяные, даже когда тепло, это может быть признаком различных заболеваний.

Организм человека поддерживает постоянную температуру тела. Чтобы сохранить тепло и уменьшить его потерю, сосуды сужаются, и в первую очередь в конечностях. Поэтому, если на улице или в помещении холодно, первыми замерзнут руки и ноги.

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Почему мерзнут ноги и руки

Если ледяные ноги не зависят от температуры воздуха, возможно, у вас есть проблемы со здоровьем.

Проблемы с кровообращением. Если артерии сужаются, это препятствует циркуляции крови. Такое бывает из-за атеросклероза – накопления холестерина на стенках сосудов. Если атеросклероз поражает сосуды в конечностях, это называют заболеванием периферических артерий. Но кроме холодных ног будут другие симптомы, например мучительные спазмы ног.

Если артерии сужаются, это препятствует циркуляции крови. Такое бывает из-за атеросклероза – накопления холестерина на стенках сосудов. Если атеросклероз поражает сосуды в конечностях, это называют заболеванием периферических артерий. Но кроме холодных ног будут другие симптомы, например мучительные спазмы ног. Диабет первого и второго типа. Со временем диабет вызывает повреждение нервов, что называется диабетической нейропатией. При нейропатии возникает покалывание, боль или теряется чувствительность в ногах, из-за чего они могут казаться холодными. Также диабет снижает скорость кровообращения в ногах: без достаточного притока крови они становятся более холодными.

Со временем диабет вызывает повреждение нервов, что называется диабетической нейропатией. При нейропатии возникает покалывание, боль или теряется чувствительность в ногах, из-за чего они могут казаться холодными. Также диабет снижает скорость кровообращения в ногах: без достаточного притока крови они становятся более холодными. Анемия. У людей с анемией – низкий уровень эритроцитов – часто мерзнут ноги. Также могут быть следующие симптомы: усталость, одышка, бледная кожа и головная боль.

У людей с анемией – низкий уровень эритроцитов – часто мерзнут ноги. Также могут быть следующие симптомы: усталость, одышка, бледная кожа и головная боль. Гипотириоз. Щитовидная железа регулирует обмен веществ в организме. Если она вырабатывает мало гормонов, скорость обмена веществ снижается. Это влияет даже на скорость кровообращения.

Щитовидная железа регулирует обмен веществ в организме. Если она вырабатывает мало гормонов, скорость обмена веществ снижается. Это влияет даже на скорость кровообращения. Болезнь Рейно. При этом заболевании кровеносные сосуды пальцев рук и ног остро реагируют на низкие температуры. Мелкие артерии в конечностях сужаются, что ограничивает приток крови. Из-за этого пальцы мерзнут, могут даже побелеть или посинеть.

Когда идти к врачу

Но по одному симптому, тем более такому простому, как холодные ноги, диагноз не поставить. Поэтому обратитесь к специалисту, чтобы точно установить причины.

Если кроме холодных ног есть другие симптомы, например: