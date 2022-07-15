Продолжительность менструального цикла считаются от первого дня менструации до дня, предшествующего началу следующей менструации. У большинства женщин средняя продолжительность – 28 дней, но она может изменяться от одного цикла к другому.

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Что считается нормальным циклом

Понятие нормального менструального цикла очень широко и может быть разным для конкретной женщины. Менструальный цикл может быть регулярным с примерно одинаковой продолжительностью каждые 24 – 38 дней или нерегулярным, а менструации – болезненными или безболезненными, длинными или короткими, с скудным или обильным количеством выделений. И все это будет считаться нормой.

От чего зависит длительность цикла

В первые несколько лет после начала менструаций у девушки чаще всего длинные циклы. Однако с возрастом менструальные циклы обычно укорачиваются и становятся более регулярными.

Когда женщина приближается к менопаузе, менструальный цикл может снова стать нерегулярным. Кроме того, менструальный цикл может изменяться, если женщина пьет противозачаточные таблетки или использует для контрацепции внутриматочную спираль.

Когда нужно идти к врачу

Обычно в период с 11 по 14 день менструального цикла у женщин происходит овуляция. Поэтому если на 11 день после окончания цикла снова началась менструация, и это повторяется несколько месяцев подряд – возможно, у женщины есть проблемы со здоровьем. В этом случае следует обратиться к гинекологу и выяснить причину изменений цикла.

Чтобы понять, какой цикл для женщины нормальный и контролировать его регулярность, удобно использовать специальные приложения, где в календаре можно отслеживать начало и продолжительность месячных.