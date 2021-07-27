Почему люди пьют мочу верблюда

Мусульмане пьют верблюжью мочу, потому что пророк Мухаммед однажды сказал своим больным последователям пить ее и верблюжье молоко, пока они не станут здоровыми.

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Почки верблюда могут всасывать 75% воды из мочи и возвращать ее в организм, поэтому верблюжья моча очень концентрированная. Она больше похожа на густой сироп, и в ней много соли. Для сравнения: почки человека могут всасывать лишь 20% воды из мочи.

Состав и исследование верблюжьей мочи

Точных рекомендаций по дозировке верблюжьей мочи в качестве лекарства нет. Традиционно ее смешивают с верблюжьим молоком. В какой пропорции – тоже неизвестно. Состав верблюжьей мочи до конца не изучен, а дозировка меняется от страны к стране. Зато моча может привести к обезвоживанию из-за того, что она соленая.

В 2013 году ученые университета короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии заявили, что извлекли из верблюжьей мочи вещество под названием PMF701, которая лечит псориаз. В следующем году они пошли дальше и предположили, что моча может справиться с раком.

При этом первое исследование провели на одном пациенте, а второе в пробирке. В 2017 году эти же исследователи поили мочой мышей и пришли к выводу, что моча верблюда может быть полезной для лечения раковых опухолей.

Вред верблюжьей мочи для здоровья

Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии не позволило проводить исследования на пациентах. Все потому, что часть научного сообщества публично осудила прием верблюжьей мочи. Например, преподаватель из Йемена предупредил, что моча может быть вредна для пищеварительной системы, а профессор из Египта предостерег, что ее опасно пить при гепатите.

В 2019 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что верблюды являются источником коронавируса, который вызывает ближневосточный респираторный синдром (MERS). Эксперты ВОЗ призвали людей из группы риска – тех, кто может легче заразиться вирусом, избегать контакта с верблюдами, не пить сырое верблюжье молоко и мочу и не есть необработанное верблюжье мясо.