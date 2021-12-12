Иммунная система младенца имеет репутацию слабой и недоразвитой по сравнению со взрослым, но это сравнение не совсем справедливо. Новое исследование может помочь объяснить, почему младенцы меньше страдают от коронавируса, чем взрослые.

Внимание Врожденный и приобретенный иммунитет: в чем разница

Младенцы чаще страдают от вирусов, таких как грипп и респираторно-синцитиальная инфекция по сравнению со взрослыми. Взрослые не болеют так часто, потому что их защищает иммунная память. Малыши же сталкиваются с этими недугами впервые.

В новом исследовании ученые проверили способность иммунной системы реагировать на SARS-CoV-2. Для непосредственного сравнения исследователи собрали наивные Т-клетки – иммунные клетки, которые никогда не встречались с патогеном. Клетки собирали у взрослых и маленьких мышей, после чего помещали их во взрослую мышь, зараженную вирусом.

В соревновании по искоренению вируса детские Т-клетки легко победили: результаты исследования

Наивные Т-клетки от маленьких мышей обнаруживают более низкие уровни вируса, чем взрослые клетки.

Детские клетки размножаются быстрее и в большем количестве перемещаются к месту инфекции, быстро создавая сильную защиту от вируса.

Лабораторное сравнение выявило аналогичные улучшения среди младенцев человека по сравнению со взрослыми Т-клетками.

Почему иммунитет новорожденного такой сильный

Мы изучали наивные Т-клетки, которые никогда не активировались, поэтому было удивительно, что они вели себя по-разному в зависимости от возраста. Это говорит о том, что иммунная система младенца устойчива, эффективна и может лишаться патогенов в раннем возрасте. В некотором смысле, она может быть даже лучше иммунной системы взрослого человека, поскольку она предназначен для реагирования на множество новых патогенов,

– говорится в исследовании.

Похоже, что это происходит и в случае COVID-19. SARS-CoV-2 является новым явлением абсолютно для всех, но дети чувствуют себя гораздо лучше. Взрослые, которые столкнулись с новым патогеном, реагируют медленнее, что дает вирусу возможность больше распространиться по организму.

Полученные данные также помогают объяснить, почему вакцины особенно эффективны в детстве, когда Т-клетки очень устойчивы. Результаты работы могут привести к созданию более совершенных детских вакцин.