Подготовка к различным типам анализов может несколько отличаться. Поэтому, лучше уточнить у врача, который направляет на анализ, как правильно подготовиться к сдаче того или иного анализа.

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В целом, для исключения факторов, которые могут влиять на результаты исследования, необходимо придерживаться следующих правил подготовки:

  • важным условием для лабораторных исследований является сдача крови натощак, то есть 6 – 12 часов не есть.
  • В день исследования допустимо употребление небольшого количества воды.
  • Кроме того, по 6 – 12 часов до исследования следует исключить алкоголь, курение.
  • Ограничить физическую активность.
  • Исключить прием лекарств, если отменить прием лекарств невозможно – проинформировать об этом лабораторию.

Бывает, что в процессе взятия крови или после завершения процедуры у человека могут появиться: слабость, головокружение, холодный пот, обморок и общая слабость.

Возможные факторы риска возникновения реакции:

  • недосыпание;
  • эмоциональное напряжение (страх перед процедурой, вид крови или реакции другого человека);
  • переутомление;
  • сильная боль при венепункции.

О потере сознания могут сигнализировать слабость, головная боль, так происходит из-за падения артериального давления вследствие забора крови.

Для предупреждения обморока:

  • не смотрите в сторону иглы;
  • не концентрируйтесь на процессе;
  • выполните любое простое движение (скрестите ноги, напрягите ягодичные мышцы или мускулатуру тела – это поможет избежать падения давления);
  • скажите лаборанту, как только почувствовали слабость, головокружение или любой другой симптомы;
  • медик окажет необходимую помощь (переведет в горизонтальное положение, даст воды).