Подготовка к различным типам анализов может несколько отличаться. Поэтому, лучше уточнить у врача, который направляет на анализ, как правильно подготовиться к сдаче того или иного анализа.
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В целом, для исключения факторов, которые могут влиять на результаты исследования, необходимо придерживаться следующих правил подготовки:
- важным условием для лабораторных исследований является сдача крови натощак, то есть 6 – 12 часов не есть.
- В день исследования допустимо употребление небольшого количества воды.
- Кроме того, по 6 – 12 часов до исследования следует исключить алкоголь, курение.
- Ограничить физическую активность.
- Исключить прием лекарств, если отменить прием лекарств невозможно – проинформировать об этом лабораторию.
Бывает, что в процессе взятия крови или после завершения процедуры у человека могут появиться: слабость, головокружение, холодный пот, обморок и общая слабость.
Возможные факторы риска возникновения реакции:
- недосыпание;
- эмоциональное напряжение (страх перед процедурой, вид крови или реакции другого человека);
- переутомление;
- сильная боль при венепункции.
О потере сознания могут сигнализировать слабость, головная боль, так происходит из-за падения артериального давления вследствие забора крови.
Для предупреждения обморока:
- не смотрите в сторону иглы;
- не концентрируйтесь на процессе;
- выполните любое простое движение (скрестите ноги, напрягите ягодичные мышцы или мускулатуру тела – это поможет избежать падения давления);
- скажите лаборанту, как только почувствовали слабость, головокружение или любой другой симптомы;
- медик окажет необходимую помощь (переведет в горизонтальное положение, даст воды).