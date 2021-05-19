Подготовка к различным типам анализов может несколько отличаться. Поэтому, лучше уточнить у врача, который направляет на анализ, как правильно подготовиться к сдаче того или иного анализа.

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В целом, для исключения факторов, которые могут влиять на результаты исследования, необходимо придерживаться следующих правил подготовки:

важным условием для лабораторных исследований является сдача крови натощак, то есть 6 – 12 часов не есть.

В день исследования допустимо употребление небольшого количества воды.

Кроме того, по 6 – 12 часов до исследования следует исключить алкоголь, курение.

Ограничить физическую активность.

Исключить прием лекарств, если отменить прием лекарств невозможно – проинформировать об этом лабораторию.

Бывает, что в процессе взятия крови или после завершения процедуры у человека могут появиться: слабость, головокружение, холодный пот, обморок и общая слабость.

Возможные факторы риска возникновения реакции:

недосыпание;

эмоциональное напряжение (страх перед процедурой, вид крови или реакции другого человека);

переутомление;

сильная боль при венепункции.

О потере сознания могут сигнализировать слабость, головная боль, так происходит из-за падения артериального давления вследствие забора крови.

Для предупреждения обморока: