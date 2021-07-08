Ученые из Йельского университета (США) и Шанхайского института органической химии при Китайской академии наук изучили образцы крови, взятые у 22 женщин и 17 мужчин, которых госпитализировали из-за коронавируса в больницу Йельского университета.

К теме Коронавирус влияет на мужское здоровье: новые доказательства

Затем их сравнили с образцами от 20 здоровых медицинских работников. В результате ученые идентифицировали 75 метаболитов – молекулярных продуктов пищеварения и клеточных процессов. После поправки на возраст, индекс массы тела, пол и другие факторы исследователи поняли, что 17 метаболитов имеют отношение к течению инфекции.

Только у пациентов мужского пола содержание кинуреновой кислоты (КА) было положительно связано с возрастом, воспалительными цитокинами и хемокинами, а также клиническими реакциями,

– говорится в исследовании.

Кинуреновая кислота – что это? Это продукт метаболизма аминокислот, а именно L-триптофана. Ее высокий уровень в мозге ранее соотносили с риском развития психических и неврологических расстройств, например шизофрении.

Во время дальнейшего анализа ученые обнаружили тесную взаимосвязь между избытком кинуреновой кислоты, а также высоким соотношением КА и кинуренина (промежуточный продукт ферментативного распада триптофана и биосинтеза никотиновой кислоты в организме человека) и иммунным ответом на коронавирус у мужчин.

У мужчин с клиническим ухудшением соотношение кинуреновой кислоты к кинуренину было выше. Экспрессия гена, кодирующего фермент, который производит КА, – кинуренинаминотрансферазу, – коррелирует с количеством цитокинов и активацией иммунных ответов у пожилых мужчин,

– подытожили ученые.

Таким образом ученые продемонстрировали, что кинуреновая кислота имеет специфическую для мужского пола связь с реакцией организма и клиническими результатами при COVID-19.