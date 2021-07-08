Ученые из Йельского университета (США) и Шанхайского института органической химии при Китайской академии наук изучили образцы крови, взятые у 22 женщин и 17 мужчин, которых госпитализировали из-за коронавируса в больницу Йельского университета.
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Затем их сравнили с образцами от 20 здоровых медицинских работников. В результате ученые идентифицировали 75 метаболитов – молекулярных продуктов пищеварения и клеточных процессов. После поправки на возраст, индекс массы тела, пол и другие факторы исследователи поняли, что 17 метаболитов имеют отношение к течению инфекции.
Только у пациентов мужского пола содержание кинуреновой кислоты (КА) было положительно связано с возрастом, воспалительными цитокинами и хемокинами, а также клиническими реакциями,
– говорится в исследовании.
Во время дальнейшего анализа ученые обнаружили тесную взаимосвязь между избытком кинуреновой кислоты, а также высоким соотношением КА и кинуренина (промежуточный продукт ферментативного распада триптофана и биосинтеза никотиновой кислоты в организме человека) и иммунным ответом на коронавирус у мужчин.
У мужчин с клиническим ухудшением соотношение кинуреновой кислоты к кинуренину было выше. Экспрессия гена, кодирующего фермент, который производит КА, – кинуренинаминотрансферазу, – коррелирует с количеством цитокинов и активацией иммунных ответов у пожилых мужчин,
– подытожили ученые.
Таким образом ученые продемонстрировали, что кинуреновая кислота имеет специфическую для мужского пола связь с реакцией организма и клиническими результатами при COVID-19.