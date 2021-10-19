Почему мы запоминаем стрессовые ситуации лучше, чем нейтральные

Международная команда ученых узнала, почему откровенно неприятные для нас события мы и вспоминаем чаще, и запоминаем лучше. Это удалось четко показать благодаря небольшому исследованию, но с интересными и убедительными экспериментами.

Две гипотезы

Чаще всего именно стрессовые ситуации (например, проваленный экзамен) оставляют "глубокий след" в памяти, нежели те периоды, когда мы были спокойными и довольными. То есть, подробности тихой прогулки в парке мы забываем в тот же день.

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Насчет этого у ученых есть 2 гипотезы:

первая объясняет такой эффект тем, что оба типа событий хранятся в мозгу совершенно по-разному;

сторонники второй же настаивают на том, что механизмы памяти в обоих случаях одинаковые.

Чтобы пролить свет на этот вопрос, ученые из университетов Рурского (Германия) и Пекинского педагогического (Китай) провели эксперимент. Они привлекли 64 добровольца.

Для 33 участников они устроили стрессовое собеседование, а 31 волонтер прошел через такой же опыт, но в дружеской и спокойной атмосфере.

И тем, и другим испытуемым одновременно показывали 24 различных предмета, например, чашку кофе, часы, маркер и тому подобные. Затем ученые просканировали мозг участников с помощью функциональной МРТ.

Как запоминание стрессовых событий работает на самом деле

Особое внимание во время томографии они обращали на миндалевидное тело мозга – оно связано с формированием эмоций, в частности страха.

Выяснилось, что участники, которые прошли через стрессовое интервью, лучше запоминали предметы, которые им показывали и людей, которые разговаривали с ними, чем те, которые провели собеседование в покое. Авторы исследования связывают это с особенностями нейронной репрезентации в мозге человека.

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Механизмы запоминания стрессовых и приятных событий, по мнению ученых, одинаковые, но первые оставляют больший след в памяти, поскольку теснее "переплетены" с прожитыми сильными эмоциями в нашем мозгу.

Объекты, которые откладываются в памяти в нейтральном состоянии, связанные с гиппокампом (эта часть мозга участвует в обучении), а те, что запоминаются во время сильных эмоций, вероятно, – с миндалевидным телом.

Ученые подчеркивают, что для окончательных выводов нужны дальнейшие исследования. Но уже сейчас они выражают надежду, что полученные результаты помогут лучше изучить, а следовательно, и работать со стрессовыми и травматическими воспоминаниями.